X'e entegre üretsel yapay zekâ Grok, artık ücretsiz X kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor. Ancak yapay zekâ, ücretsiz kullanıcılar için bazı kısıtlamalara sahip.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in bir parçası olarak aramıza katılan üretsel yapay zekâ Grok, artık tüm kullanıcılar için ücretsiz hâle getirildi. Yani şimdiye kadar sadece X Premium aboneleri tarafından kullanılabilen yapay zekâ, artık dileyen herkes tarafından deneyimlenebilecek.

Ancak Grok, ücretsiz X kullanıcıları için bir kısıtlamaya ev sahipliği yapacak. Bu üretsel yapay zekâyı ücretsiz olarak kullanmak istediğinizde her 2 saat için 10 istem hakkınız var. İstem hakkınızı doldurduğunuz zaman beklemek zorunda kalacaksınız.

Yapay zekânın eğlence modunu aktif edebiliyorsunuz

X üzerinden Grok'a ücretsiz olarak ulaştığımızda üretsel yapay zekânın şimdiye kadarki en gelişmiş modeli olan Grok 2'nin kullanılabildiğini görüyoruz. Dileyen kullanıcılar, Grok'un "Eğlence Modu" özelliğini aktif edebilecekler.

Grok'un ücretsiz sürümüne ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.