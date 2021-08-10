Microsoft, oyuncuların bulut üzerinden oyun oynamasına olanak sağlayan yeni sistemi Xbox Cloud Gaming'i tanıttı. Şimdilik sadece 22 ülkede sunulan bu sistem sayesinde oyuncular, bilgisayarının tarayıcısından bile oyun oynayabilecek.

Microsoft'un bugüne kadar oyunculara sunduğu en güzel şeylerden birisi, hiç şüphesiz konsol oyunlarının Windows 10'da oynanmasını sağlayan Xbox Game Pass'tır. Aylık abonelik hizmeti sunan bu sistem ile PlayStation'a dişli bir rakip olan Microsoft, sistemi daha ilgi çekici bir hale getirmek için uğraşlar veriyor.

Microsoft tarafından gelen yeni bir habere göre şirket, bilgisayar donanımı ne olursa olsun en yüksek grafiklere sahip oyunların bile sadece internet bağlantısı üzerinden oynanabilmesine olanak sağlayan Xbox Cloud Gaming Beta üzerinde çalışıyor.

Xbox Cloud Gaming sayesinde oyuncular, konsolda çok beğendikleri bir oyunu bilgisayarda, telefonda veya tablette oynama şansına erişecek. Ayrıca konsola indirmeye bir türlü karar veremediğiniz oyunları yine ilk defa bu saydığımız platformlarda deneyebileceksiniz. Xbox Cloud Gaming'in en iyi özelliklerinden biri, yüksek donanımlı bilgisayara ihtiyaç duymadan oyunların tarayıcıdan bile açılmasına izin vermesi. Bunun için tek yapmanız gereken şey, buraya tıklayarak Xbox.com/play sayfasına gitmek ve Microsoft hesabınızla oturum açmak.

Xbox Cloud Gaming tahmin edebileceğiniz üzere sadece Xbox Game Pass abonelerine sunulan bir hizmet. Microsoft'un bulut oyun mantığından yararlanmak isterseniz, öncelikle Game Pass'e abone olmanız gerekiyor. Eğer Game Pass üyesi iseniz, konsol kumandanızı USB ya da Bluetooth ile oyun oynamak istediğiniz cihaza bağlayıp eşleştirmeniz gerekiyor. Xbox Cloud Gaming'in Android, iOS ve PC'de nasıl kullanılacağını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.