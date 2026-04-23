Xbox ve Discord arasındaki mevcut entegrasyon daha ileri taşınıyor. Bu hamleyle birlikte Game Pass, klasik oyun aboneliğinden çıkıp çoklu servis paketine dönüşebilir.

Oyun dünyasında abonelik sistemleri giderek daha rekabetçi hâle gelirken, Microsoft da Game Pass tarafında yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Şirket, Xbox ekosistemini güçlendirmek adına Discord ile yeni bir ortaklık üzerinde çalışıyor.

Zaten uzun süredir birlikte çalışan iki platform, bu kez sadece teknik entegrasyon değil, doğrudan abonelik modelini değiştirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. İlk detaylar, Game Pass’in yapısında daha esnek ve kapsamlı bir modele geçileceğini gösteriyor.

Game Pass tamamen değişebilir.

Microsoft cephesinden gelen açıklamalara göre yeni iş birliği, sadece sosyal özelliklerle sınırlı kalmayacak. Asıl hedef, Game Pass aboneliğini daha esnek bir yapıya dönüştürmek. Bu da kullanıcıların tek tip abonelik yerine, farklı servislerin dahil olduğu paketlere geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Yani Game Pass, klasik oyun kütüphanesi modelinin dışına çıkabilir.

Ortaklığın en dikkat çeken kısmı ise Discord tarafı.

Halihazırda bazı Game Pass Ultimate abonelerine sunulan Discord Nitro avantajının genişletilmesi de gündemde. Yeni sistemde Nitro’nun daha uzun süreli sunulması veya doğrudan abonelik paketine dahil edilmesi bekleniyor. Bu da Game Pass’i yalnızca oyun değil, sosyal platform avantajlarıyla birlikte sunulan bir hizmet hâline getirebilir.

Ortaya çıkan bilgiler, Microsoft’un planlarının Discord ile sınırlı olmadığını da gösteriyor.

Şirketin farklı dijital servislerle benzer paketler oluşturmayı düşündüğü belirtiliyor. Bu da Game Pass’in gelecekte Netflix benzeri bir abonelik merkezi hâline gelebileceği anlamına geliyor. Oyuncular, tek bir abonelik altında birden fazla servise erişebilecek bir yapıyla karşılaşabilir