Microsoft, oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması nedeniyle ülkemizde de sıkça tercih edilen aylık abonelik hizmeti Xbox Game Pass’e her ay yeni oyunlar ekliyordu. Şimdi ise ocak ayının 2. yarısında kütüphaneye gelecek oyunlar açıklandı.
Listeye baktığımızda toplam değeri 4.410 TL'yi 14 yeni oyunun Game Pass aboneleri tarafından erişilebilir olacağını görüyoruz. Bazı oyunların fiyatı henüz belli değil o yüzden toplam değerleri onlar çıktığında çok daha fazla olacaktır Sniper Elite: Resistance’tan Far Cry New Dawn’a kadar birçok dikkat çeken yapım var. Ayrıca ilk günden Game Pass’e eklenen oyunları da görüyoruz.
Xbox Game Pass’e ocak ayının kalanında eklenecek oyunlar
|Oyun (Platform)
|Fiyatı
|Ekleneceği tarih
|Lonely Mountain: Snow Riders (PC ve konsol)
|71,25 TL
|21 Ocak
|Flock (Konsol)
|400 TL
|22 Ocak
|Gigantic: Rampage Edition (PC ve konsol)
|474,49 TL
|22 Ocak
|Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsol)
|1.749 TL
|22 Ocak
|Magical Delicacy (Konsol)
|71,25 TL
|22 Ocak
|Tchia (Konsol)
|300 TL
|22 Ocak
|The Case of the Golden Idol (Konsol)
|51,25 TL
|22 Ocak
|Starbound (Konsol)
|150 TL
|22 Ocak
|Eternal Strands (PC ve konsol)
|Belli değil
|28 Ocak
|Orcs Must Die! Deathtrap (PC ve konsol)
|Belli değil
|28 Ocak
|Shady Part of Me (PC ve konsol)
|100 TL
|29 Ocak
|Sniper Elite: Resistance (PC ve konsol)
|775 TL
|30 Ocak
|Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC ve konsol)
|Belli değil
|31 Ocak
|Far Cry New Dawn (PC ve konsol)
|270 TL
|4 Şubat
*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.
*Lonely Mountain: Snow Riders, Eternal Strands, Orcs Must Die! Deathtrap, Sniper Elite: Resistance, Citizen Sleeper 2: Staward Vector ilk günden Game Pass'e eklenen oyunlar.
31 Ocak'ta kaldırılacak oyunlar
- Anuchard (PC ve konsol)
- Broforce Forever (PC ve konsol)
- Darkest Dungeon (PC ve konsol)
- Death's Door (PC ve konsol)
- Maquette (PC ve konsol)
- Serious Sam: Siberian Mayhem (PC ve konsol)