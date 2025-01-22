Xbox Game Pass' ocak ayının kalanında gelecek oyunlar açıklandı. Önümüzdeki günlerde toplam değeri 4400 TL'den fazla 14 oyunun kütüphaneye eklendiğini göreceğiz.

Microsoft, oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması nedeniyle ülkemizde de sıkça tercih edilen aylık abonelik hizmeti Xbox Game Pass’e her ay yeni oyunlar ekliyordu. Şimdi ise ocak ayının 2. yarısında kütüphaneye gelecek oyunlar açıklandı.

Listeye baktığımızda toplam değeri 4.410 TL'yi 14 yeni oyunun Game Pass aboneleri tarafından erişilebilir olacağını görüyoruz. Bazı oyunların fiyatı henüz belli değil o yüzden toplam değerleri onlar çıktığında çok daha fazla olacaktır Sniper Elite: Resistance’tan Far Cry New Dawn’a kadar birçok dikkat çeken yapım var. Ayrıca ilk günden Game Pass’e eklenen oyunları da görüyoruz.

Xbox Game Pass’e ocak ayının kalanında eklenecek oyunlar

Oyun (Platform) Fiyatı Ekleneceği tarih Lonely Mountain: Snow Riders (PC ve konsol) 71,25 TL 21 Ocak Flock (Konsol) 400 TL 22 Ocak Gigantic: Rampage Edition (PC ve konsol) 474,49 TL 22 Ocak Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsol) 1.749 TL 22 Ocak Magical Delicacy (Konsol) 71,25 TL 22 Ocak Tchia (Konsol) 300 TL 22 Ocak The Case of the Golden Idol (Konsol) 51,25 TL 22 Ocak Starbound (Konsol) 150 TL 22 Ocak Eternal Strands (PC ve konsol) Belli değil 28 Ocak Orcs Must Die! Deathtrap (PC ve konsol) Belli değil 28 Ocak Shady Part of Me (PC ve konsol) 100 TL 29 Ocak Sniper Elite: Resistance (PC ve konsol) 775 TL 30 Ocak Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC ve konsol) Belli değil 31 Ocak Far Cry New Dawn (PC ve konsol) 270 TL 4 Şubat

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

*Lonely Mountain: Snow Riders, Eternal Strands, Orcs Must Die! Deathtrap, Sniper Elite: Resistance, Citizen Sleeper 2: Staward Vector ilk günden Game Pass'e eklenen oyunlar.

31 Ocak'ta kaldırılacak oyunlar