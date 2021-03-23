Microsoft, Xbox Live'ın Yeni İsmini Duyurdu: 'Xbox Network'

Microsoft, bir süredir bilinen ancak resmi bir açıklama yapılmayan "Xbox Network" meselesini açığa kavuşturdu. Bir sözcü tarafından yapılan açıklamalara göre Xbox Live'ın temel paket ismi artık, Xbox Network olarak isimlendirilecek. Değişikliğin ne zaman uygulamaya konacağı henüz kesinleşmedi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2002 yılından beri kendine ait çok oyunculu oyun platformu Xbox Live'ı kullanıyor. Oyunseverler, Microsoft'a ait oyunları satın aldıktan sonra sahip oldukları Microsoft hesaplarıyla Xbox Live'a giriş yapıp, arkadaşlarını bulabiliyor ve oyun başarımlarını toplayabiliyorlardı. Ayrıca ebeveyn kontrolleri gibi bazı ayarlar da bu platform üzerinden yapılabiliyordu. Ancak artık, bu hizmet için yeni bir isim kullanılacak.

Aslına bakacak olursak Microsoft, Xbox Live'ın son birkaç beta güncellemesinde, kısıtlı bir kullanıcı kitlesine yeni bir isim sunmuştu. "Xbox Network" olarak görülmeye başlayan bu isim, kullanıcılar tarafından da ilgi görmüştü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Microsoft sözcüsü ise beta sürümlerde görülen ibarenin bir hata değil, Xbox Live'ın yeni ismi olduğunu açıkladı.

Xbox Live, artık Xbox Network olarak isimlendirilecek

Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne de eklenen "Xbox Network" ibaresi, Microsoft'un sunduğu çevrimiçi oyun platformunun temel versiyonunun yeni tanımı olarak kullanılacak. Sözcü, söz konusu güncellemenin nedeninin, temel hizmet ile Xbox Live Gold hizmeti arasındaki farkı daha iyi bir şekilde ortaya koymak olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Xbox Live Gold, Microsoft'un bazı avantajlar sunduğu ücretli abonelik paketi olarak kullanılabiliyor.

Yapılan açıklamalarla Xbox Live'ın isminin değişeceği kesinleşmiş olsa da bunun ne zaman gerçekleşeceği tam olarak belli değil. Ancak değişikliğin çok kısa bir süre sonra devreye alınması, oyunseverlerin Xbox Network ibaresini görmeye başlamaları bekleniyor.