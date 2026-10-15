Cebinize Sığacak Kadar Küçük Xbox Kontrolcüsü Xbox Nano Tanıtıldı!

Microsoft, daha küçük eller ve taşınabilir oyun deneyimi arayan oyuncular için cep boyutundaki yeni kablosuz oyun kumandası Xbox Nano'yu duyurdu.

Konsol ve donanım fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde Microsoft, oyuncuların karşısına bütçe dostu ve son derece taşınabilir bir alternatifle çıktı. Şirket, standart Xbox kablosuz oyun kolu ile üst seviye Elite modeline kıyasla hem daha uygun fiyatlı hem de fiziksel olarak çok daha küçük olan yeni "Xbox Nano Controller" modelini resmi olarak duyurdu.

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Xbox Nano kontrolcü, âdeta “cep boy Xbox kontrolcüsü” olarak nitelendirebileceğimiz bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle küçük elli oyuncular, çocuklar ve seyahat ederken oyun oynamak isteyenleri hedefleyen kompakt bir tasarımı var.

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Karşınızda Xbox Nano

Standart bir Xbox kablosuz kumandası 6 inç genişliğinde ve yaklaşık 283 gram ağırlığındayken yeni Nano modeli yalnızca 5 inç genişliğinde ve sadece 99 gram ağırlığında. Ancak boyutunun küçülmesi işlevselliğinden ödün verdiği anlamına gelmiyor. Microsoft, bu minik gövdeye standart bir Xbox kumandasında yer alan 18 oyun tuşunun tamamını sığdırmayı başarmış.

Cihazın teknik detaylarına bakıldığında modern standartlara tam uyum sağladığı görülüyor. Şarj edilebilir dahili bir batarya ile gelen Xbox Nano, şarj işlemini USB-C bağlantı noktası üzerinden gerçekleştiriyor. Bağlantı tarafında ise Bluetooth desteği sayesinde geniş bir cihaz ekosistemine hitap ediyor. Microsoft tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre kumanda; Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Windows PC, Android ve iOS cihazlarıyla tam uyumlu şekilde çalışıyor. Ayrıca ürün yalnızca beyaz renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Satış fiyatı 49,99 dolar olarak belirlenmiş.

Ürünün çıkış tarihi 4 Kasım olarak açıklanırken, ön siparişler şimdiden açılmış durumda. Ancak şimdilik sadece seçili pazarlarda satılacağını belirtmek gerek.