Microsoft'un, PC oyunlarını Xbox bulut hizmetine getirmek istediği ortaya çıktı. Planlar, şirketin ABD Federal Ticaret Komisyonu'yla (FTC) arasındaki davadan elde edilen şirket içi mesajlaşmalarda keşfedildi.

Microsoft, Xbox Cloud Gaming ismini verdiği hizmetiyle oyuncuların bulut üzerinden oyunlara erişmesine olanak tanıyordu. Game Pass Ultimate aboneliğiyle kullanılabilen bu özellik, Türkiye’de maalesef bulunmuyordu.

Bugün The Verge tarafından ortaya çıkarılan şirket içi e-postalar, teknoloji devinin PC oyunlarını bulut hizmetine getirmeyi planladığını ortaya koydu. E-postalar, Microsoft ve ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) arasında Activision satın alımıyla ilgili gerçekleştirilen davadan alındı.

Microsoft, Azure yoluyla PC oyunlarını buluta taşıyabilir ve GeForce Now'a rakip olabilir

En başta söylediğimiz gibi Microsoft, buluttan oyun oynamaya zaten olanak tanıyordu. Ancak Xbox Cloud Gaming sunucular, Series X donanımıyla çalışıyor. Bu durum da hizmetin sadece Xbox oyunlarıyla sınırlı olmasını sağlıyor. Belgeler de Microsoft’un, Azure sunucularından yararlanarak PC oyunlarını Xbox Cloud Gaming’e getirmek istediğini gösteriyor.

Şirket CEO’su Satya Nadella, Xbox Başkanı Phil Spencer, bulut oyun departmanının başı Kareem Choudry’nin yer aldığı e-postalar, fikrin Google’ın 2019’da tanıttığı bulut oyun hizmeti Stadia’ya yanıt olarak çıktığını gösterdi. Google, Stadia’yı bekleneni veremediği için 2023 başında kapatmıştı.

Öte yandan Microsoft’un bulut hizmet konusundaki çalışmalarını son zamanlarda azalttığını da söylemek gerek. Şirket, Cloud Gaming’in 2022 sonuna kadar tüm oyunları destekleyeceğini söylemiş; ancak bu gerçekleşmemişti. Ayrıca, bulut hizmetine özel bir abonelik gelebileceği de ortaya çıkmıştı. Bu konuda da bir şey yaşanmadı.

Yani PC oyunlarının buluta taşınmasıyla ilgili şu an bir şey söylemek mümkün değil. Zaten resmi açıklama da henüz yok. Microsoft’un böyle bir hamle yapıp yapmayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak gerçekleşirse, hizmetin direkt olarak NVIDIA’nın GeForce Now servisine dişli bir rakip olacağını söylemek mümkün.