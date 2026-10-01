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Xbox CEO’sundan Microsoft Xbox’ı Satacak İddiaları Hakkında Açıklama Geldi

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Microsoft’un kötü bir dönemden geçen Xbox’ı satacağı iddia ediliyordu. Direkt olarak Xbox CEO’sundan konuya ilişkin açıklama geldi

Xbox CEO’sundan Microsoft Xbox’ı Satacak İddiaları Hakkında Açıklama Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji basınında Microsoft'un oyun departmanını elden çıkaracağına veya bağımsız bir şirkete dönüştüreceğine dair bir süredir iddialar dolaşıyordu. Şimdi ise bu konu hakkında direkt olarak Xbox’ın başındaki isimden açıklama geldi.

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The Information tarafından yayımlanan iddialarda, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile CFO Amy Hood'un Xbox birimini tamamen ayırmayı değerlendirdiğini ileri sürülmüştü. The New York Times'a röportaj veren Xbox CEO'su Asha Sharma, iddialara noktayı koydu.

İçerikten Görseller

Xbox CEO’sundan Microsoft Xbox’ı Satacak İddiaları Hakkında Açıklama Geldi
xboxic

“Xbox satılık değil”

xboxic

Sharma, iddiaları yalanlayarak "Xbox satılık değil" ifadesini kullandı. Röportajında, şirketi başarıya ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Doğru ortaklıklar, doğru işletim modeli ve başarı için ihtiyaç duyulan her adımı inceleyeceklerini belirten yönetici, Microsoft ile önlerinde katetmeleri gereken uzun bir yol olduğunu ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ettiklerini bildirdi. Bununla birlikte Sharma, Şubat ayında yaptığı "Plan, plan olmaktan çıkana kadar plandır" sözünü hatırlatarak stratejilerin koşullara göre şekillenebileceğinin de sinyalini verdi.

Yönetim katından gelen bilgilere göre Satya Nadella ve Amy Hood, birimi satmak veya ortak girişime dönüştürmek yerine Asha Sharma'nın hazırladığı geniş kapsamlı “Xbox’ı yeniden yapılandırma” planını destekleme kararı aldı. Sharma'nın Haziran ayında duyurduğu bu yeniden yapılanma programı, birim genelinde ciddi bir küçülmeyi ve yapısal değişimleri beraberinde getirmişti.

Küçülme hamlesi kapsamında Microsoft, Haziran ayında sona erecek olan 2027 mali yılı boyunca Xbox biriminden 3.200 kadar çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Daha geçen hafta bu kapsamda yüzlerce çalışanın kovulduğunu görmüştük. Ayrıca bazı oyunlar ve stüdyolar şirket içinde kaydırılmış, bazıları ise bağımsız olmuştu.

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