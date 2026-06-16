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Xbox'tan Oyun ve Konsol Almak Kolaylaşacak: "Şimdi Al, Sonra Öde" Sistemi Geliyor!

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Xbox, gelecekteki oyun ve donanım alışverişleri için "Şimdi Al, Sonra Öde" sistemini getirmeye hazırlanıyor.

Xbox'tan Oyun ve Konsol Almak Kolaylaşacak: "Şimdi Al, Sonra Öde" Sistemi Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xbox, oyuncuların cüzdanını rahatlatacak yeni bir dönemin kapılarını aralamak istiyor.

Sızan son bilgilere göre Microsoft, Xbox dijital mağazasına "Şimdi Al, Sonra Öde" desteği eklemek için kolları sıvamış durumda. Xbox'ın internet sitesinin kaynak kodlarında yakalanan yeni ipuçları, popüler ödeme servisleri Klarna ve PayPal ile yapılacak olası bir entegrasyonu ortaya çıkardı.

İçerikten Görseller

Xbox'tan Oyun ve Konsol Almak Kolaylaşacak: "Şimdi Al, Sonra Öde" Sistemi Geliyor!
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Yeni ödeme sistemi nasıl olacak?

Ortaya çıkan kod satırlarına göre Xbox kullanıcıları yaptıkları harcamaların maliyetini haftalara veya aylara yayma imkanına sahip olacaklar. Tercih edilecek vade süresine bağlı olarak bu taksitlendirme işlemlerinin faizli veya faizsiz olarak sunulacağı görülebiliyor. Kodlardaki detaylar, iki büyük ödeme sağlayıcısının farklı planlar sunacağını gösteriyor.

Entegrasyonda adı geçen ve ülkemizde ne yazık ki kullanılamayan PayPal, kullanıcıların ödemelerini iki haftada bir olacak şekilde 4 eşit faizsiz takside bölmesine ya da doğrudan 24 aya kadar vadeyle yaymasına olanak tanıyacak. 24 aylık uzun vadeli seçenekte muhtemelen bir faiz bileşeni yer alacak olsa da kodlarda buna dair net bir oran bilgisi bulunmuyor.

Diğer ortak Klarna ise kullanıcıların ödemeyi üç taksite bölmesini sağlayacak. Bu sistemde ilk ödeme satın alma anında, diğer iki ödeme ise her 30 günde bir tahsil edilecek. Klarna seçeneğinin faiz içerip içermeyeceği ise henüz kodlara göre netleşmiş değil.

Artan oyun maliyetlerine yeni çözüm

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Oyun dünyasının son yıllarda gözle görülür şekilde daha pahalı hâle geldiği bilinen bir gerçek. Yeni çıkan AAA oyunların artık düzenli olarak 70 dolar veya daha yüksek fiyat etiketleriyle raflara çıkması, konsol ve donanım fiyatlarının da bu yükselişe eşlik etmesi birçok oyuncuyu zorluyor.

Xbox'ın bu yeni atılımı, maliyetleri zamana yayarak yeni bir oyun veya donanım alırken karar verme sürecini bütçe dostu bir şekilde kolaylaştırmayı hedefliyor.

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