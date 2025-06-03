Ubisoft'un geçtiğimiz yıl yayımladığı oynaması ücretsiz FPS oyunu XDefiant, bugün itibarıyla kapatıldı. Şirket, bu kararı geçtiğimiz yılın sonlarında açıklamıştı. Oyun için ödeme yapan oyuncular, iade aldılar.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, geçtiğimiz yılın ortalarında oynaması ücretsiz yeni oyunu XDefiant'ı piyasaya sürmüştü. Bu oyun, Call of Duty serisine rakip olması nedeniyle dikkat çekmişti. Ancak oyuncular yeterli ilgiyi göstermemiş, Ubisoft da geçtiğimiz yılın sonunda bir açıklama yapmış ve XDefiant'ı kapatacağını açıklamıştı.

Şimdiyse XDefiant için beklediğimiz gün gelmiş durumda. Ubisoft, resmî açıklamasında da belirtildiği gibi XDefiant, 3 Haziran, yani bugün itibarıyla tarihin tozlu raflarına karışacak. Oyuncular, bugün itibarıyla oyunun çevrim içi sunucularına erişemeyecekler.

Oyuncular, XDefiant için çoktan iade aldılar

Ubisoft, geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı açıklamada XDefiant için içerik satın alan oyuncuların mağdur edilmeyeceklerini söylemişti. Ubisoft sözünü tuttu ve XDefiant için ödeme yapan oyuncular, paralarını çoktan iade aldılar.

Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre XDefiant'ın kapatılmasının nedeni, piyasadaki diğer oynaması ücretsiz FPS oyunları ile rekabet edilememiş olması. Ancak şirket böyle düşünüyor olsa da bazı oyuncular, XDefiant'ı fazlasıyla beğenmişlerdi. Ne yazık ki şu saatten sonra yapılabilecek hiçbir şey yok.