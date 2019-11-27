Hızlı Dosya Gönderme Uygulaması 'Xender' Nasıl Kullanılır?

Çoğu zaman farkında değiliz ama iki telefon ya da bilgisayar ve telefon arasında dosya göndermek oldukça vakit çalan bir işlem. Xender isimli bu uygulama ise telefon modeli ya da işletim sistemi fark etmeksizin, dosya göndermeyi oldukça kolay hale getiriyor.

Teknolojinin erken yıllarında videolar, müzik dosyaları veya uygulamaları telefonlarınızdan göndermek veya almak çok zorlu bir işlemdi. Bunu ya Bluetooth ile bağlanarak ya da telefonları bilgisayara bağlayıp dosyayı atarak yapıyorduk. Her iki yöntemde bekleme süresi ise bir hayli fazla idi. Hele bu işlemi iki telefon arasında yapmak istediğinizde süre 2 katına çıkıyordu.

Ancak teknolojinin geliştiği bu günlerde telefonlar arası dosya aktarma işlemini kolayca halledebiliyorsunuz. Bu işlem için Flash Share, Sharelt ve Xender gibi uygulamalar geliştirildi. Ancak bunların arasından en çok öne çıkanı olan Xender, aralarında en hızlısı. Biz de bu içeriğimizde sizlere telefonlar arası hızlı dosya gönderme işlemi gerçekleştirebileceğiniz Xender uygulamasından bahsedeceğiz.

Hızlı dosya gönderme işlemi yapılan Xender nasıl çalışır?

Xender uygulaması, telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısını kullanarak dosyalarınızı diğer Android veya iOS cihazlarıyla paylaşmanıza yarıyor. Dosya gönderme işlemini hızlı bir biçimde yapabilme için herhangi bir kabloya ihtiyacınız yok ancak işlemin düzgün gerçekleştirmesi adına veriyi gönderen cihazın veriyi alan cihazla yakın olması gerekiyor.

Xender uygulaması ile akıllı telefonlar arası büyük boyutta dosya gönderme işlemi sadece dakikalar sürüyor ancak iki telefonda da uygulamanın yüklü olması şart. Xender uygulamasını kullanmak düşündüğünüz kadar zor değil ve ek olarak biz de bu rehberimizde Xender ile dosya gönderme işlemini nasıl yapabileceğinizi detaylıca anlatacağız.

Xender Android ve iOS indir:

Xender uygulamasının aynı zamanda bir internet sitesi de bulunuyor. Xender’ın resmi internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Bu sitedeki QR kodu okutup uygulamayı telefonunuza indirebiliyorsunuz.

Dosya gönderme uygulaması Xender nasıl kullanılır?

Adım 1: İki telefonda da Xender uygulamasını açın

Uygulamanızı başarıyla yükledikten sonra iki cihazda da açın. Uygulama ilk açtığınızda sizden dosyalarınıza ve konum bilginize erişim istiyor bunu da belirmiş olalım. Unutmadan, uygulamayı hem dosyayı göndereceğiniz hem de dosyayı alacağınız telefona kurmanız gerekiyor.

Adım 2: Uygulamadaki ‘Send’ tuşuna basın

Xender uygulamasında üstteki Uygulamalar, Galeri, Müzik, Video veya Dosyalar kategorilerinden göndermek istediğiniz dosya türünü seçin ve ekranın aşağısındaki çift yönlü ok tuşuna basarak ‘Send’ tuşuna basın.

Adım 3: Alıcı telefondan ‘Recieve’ tuşuna basın

Gönderici telefondan Send tuşuna bastıktan sonra ekranda bir QR kod belirecektir. Daha sonra alıcı telefondan yine aynı çift yönlü ok tuşuna basarak ‘Recieve’ tuşuna basın ve bu QR kodu okutun. Eğer Android ve iOS cihaz arasında dosya gönderimi yapmak istiyorsanız sağ taraftaki “iPhone’a bağlan” seçeneğine dokunun.

Adım 4: Gönderici telefondan dosyaları seçin

Send tuşuna bastıktan sonra gönderici telefondan göndermek istediğiniz dosyaları seçin. Seçmenizin ardından ekranın aşağısındaki ‘Gönder’ tuşuna basın. Bu sayede işleminiz tamamlanmış oluyor.

Gördüğünüz gibi Xender uygulamasını kullanmak hiç de zor değil. Bu uygulamayı detaylı açıklamamızın sebebi ise diğerleri arasında en hızlı olması ve bunun büyük boyutlu dosyalarda da geçerli olması. Xender sayesinde GB’lık dosyaları saatlerce beklemeden dakikalar içerisinde transfer edebiliyorsunuz.

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