Xiaomi, Yeni Şarj Aletini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerde tanıttığı yeni teknolojilerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu sefer hızlı şarj teknolojisinde çağ atlamayı planlayan Xiaomi, yarın 'Hyper Charge' adını verdiği teknolojisini tanıtacak.

Piyasaya sürdüğü fiyat/performans ürünleriyle adını geniş kitlelere duyuran teknoloji devi Xiaomi, şu anda şarj hızları konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri. Bu konuda çalışmalara devam eden şirket, sürekli limitlerini zorlayıp daha iyi teknolojiler sunmak için çabalıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra'da 67 W kablolu hızlı şarj teknolojisi sunan Xiaomi, şimdiyse şarj aletlerine çağ atlatacak yeni teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi ’den devrim niteliğinde teknoloji:

Xiaomi sosyal medya kanallarından #InnovationForEveryone (#HerkesİçinYenilik) ve #XiaomiHyperCharge etiketleri ile paylaştığı gönderide, takipçilerine “Yeni rekorun ne olacağı hakkında tahminleriniz var mı?” sorusunu yöneltti. Bu gönderiyle birlikte şirketin yarın tanıtılacak 'Hyper Charge' teknolojisinin de duyurusu yapıldı.

Bu yılın başlarında Xiaomi’nin 200 W destekli cihazlar geliştirdiğine yönelik iddialar ortaya çıkmıştı. Bu nedenle yarın yapılacak tanıtımda 200 W hızlı şarj teknolojisinin tanıtılmasını bekliyor. Bu hızlar her ne kadar etkileyici olsa da bu hızlara çıkarken bataryanın ömrü ve kalitesinin de ne olacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, yine benzer bir etkinlikte 80 W kablosuz hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı ancak bu teknolojiyi henüz hiçbir cihazda görmedik. Çinli şirket, şu anda 80 W kablosuz şarj cihazlarının satışını yapmakta ancak bunun kullanılabileceği bir telefonu bulunmamakta.

Belki de önümüzdeki yıl 200 W hızlı şarj ve 80 W kablosuz hızlı şarjı destekleyen amiral gemisi modelleri piyasaya sürülebilir. Bunun cevabını hep birlikte bekleyip göreceğiz.