Xiaomi, 27W Hızlı Şarj Destekli Bir Telefonun Getirecek

Çinli teknoloji devinin onaylattığı model numarası Xiaomi Mi 9 telefonuna ait olabilir.

Model numarası M1902F1A/M1902F1T olan yeni Xiaomi telefonları China’s Compulsory Cerficate (3C) kurumu tarafından onaylandı. 3C’nin veri tabanındaki bilgilere göre, şirketin yeni cihazının üst segment bir telefon olacağı tahmin ediliyor.

Listeyen göre telefonun şarj cihazı MDY-08-ES olacak ve 27W’lık hızlı şarjı da destekleyecek. Telefonun 3C sertifikasyonunda başka bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca, telefonun modeli de şu an için bilinmiyor dolaysıyla telefonun Xiaomi mi yoksa Redmi mi olacağını tahmin etmek oldukça zor.

M1902F1A/T model numarası, Xiaomi 8’in M1803E1A/T model numarasına oldukça benziyor bundan dolayı sertifikası alınan bu telefonun da Xiaomi Mi 9 olduğu tahmin ediliyor. Bu ayın başlarında Xiaomi CEO’su Lei Jun’un Xiaomi Mi 9’un hızlı şarj desteği olacağını söylemesi de bu tahmini güçlendiriyor.

Şirket 19 Şubat’ta bir etkinlik düzenleyecek. Ancak, şu an için bu etkinliğin yeni telefonla ilgili olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Daha önce çıkan haberlere göre Mi 9, 6.4 inç AMOLED ekranla gelecek, telefon gücünü Snapdragon 855 ve 6GB RAM’den alacak. 3,500 mAh değerinde bataryaya sahip olacak olan telefonun arka tarafında, 48MP, 12MP ve 3D ToF lens olmak üzere üç kamera bulunacak, cihazın ön kamerası ise 24MP olacak.