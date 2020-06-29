Xiaomi CEO'su Lei Jun, Favori Akıllı Telefonlarını Açıkladı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, son açıklamalarıyla yeni Xiaomi ürünlerinden bahsetmek yerine favori akıllı telefonlarını ve akıllı telefon özelliklerini açıkladı. Tahmin edebileceğiniz gibi Xiaomi patronunun favori modellerini Xiaomi telefonlar oluşturuyor.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu kez yeni bir ürün tanıtmak yerine üç favori akıllı telefonunu takipçileriyle paylaştı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu modellerin hepsi de Xiaomi markalı akıllı telefonlar.

Xiaomi'nin Başkanı ve CEO'su olan Lei Jun, geçmişten günümüze favori akıllı telefonlarını açıklayarak onları rakiplerine göre öne çıkaran özelliklerini ortaya koydu.

Xiaomi CEO'sunun en sevdiği telefonların başında, Mi Mix 2 geliyor. Telefonun favori modeli olduğunu belirten Lei Jun, cihazın seramik bir gövdeye sahip olduğunu ve Mi Mix 2'nin dünyanın seramik tasarım kullanan ilk amiral gemisi akıllı telefonu olduğunu vurguluyor.

Lei Jun, telefonun en sevdiği model olmasının nedenlerinden birinin de üretim süreci olduğunu belirtiyor. Xiaomi Mi Mix 2'nin yekpare gövde tasarımındaki her bir seramik parçasının 7 gün boyunca 1400 derece santigratta sinterlenmesi gerektiğini ve bazı süreçlerden geçtiğini belirten CEO, bu işlemin seramik gövdenin yüzeyindeki gözenekleri küçülttüğünü ve yoğunluğun artmasını sağladığını dile getiriyor.

Xiaomi patronunun listesindeki ikinci akıllı telefon ise Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Lei Jun, telefonun vakum kaplama cam arka panele sahip olduğunu ve ayna olarak kullanılabildiğini belirtiyor. One göre parlak paslanmaz çelik çerçeve de telefona mükemmel bir görünüm ve his veriyor.

Son olarak Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 10 Pro, Lei Jun'un üçüncü favori akıllı telefon olmayı başarıyor. Jun, Xiaomi'nin belki de ilk kez Mi 10 Pro ile maliyeti azaltmaya odaklanmadığını, bunun yerine üst seviye akıllı telefon arayanlar için iyi bir deneyim sağlamaya odaklandığını ekliyor.