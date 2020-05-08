Xiaomi Mi 10 Pro ile Everest Dağı'nda Çekilen Fotoğraflar

Xiaomi, Çinli bir profesyonel araştırma grubu tarafından Everest'te Mi 10 Pro ile çekilen kamera örneklerini paylaştı. Fotoğraflar, Everest'in zirvesine yapılan yolculuktan eşsiz manzaralar sunuyor.

Everest Dağı, koronavirüs salgını nedeniyle hem Çin hem de Nepal tarafından keşfe kapatıldı. Ancak Çin, dağın Tibet'te bulunan tarafını kısmi olarak Çinli bir keşif ekibine özel olarak açtı. Xiaomi, ise bu keşif ekibi ile dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi.

30 kişilik Çinli araştırma ekibi, zirveye ulaşmak ve zirvenin ölçümünü yeniden gerçekleştirmek amacıyla 5.200 metre yükseklikteki ana kamptan 8.848 metre yüksekliğe sahip zirveye doğru yola çıktı. Söz konusu araştırma ekibi, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanış gerçekleştiriyor.

Xiaomi, Everest'in zirvesine bir de Mi 10 Pro ile bakış attı

2020 Everest Yükseklik Etüdü Dağcılık Ekibi olarak adlandırılan grup, bu zorlu yolculukta kendilerine yardımcı olması için Xiaomi Mi 10 Pro kullanıyor. Mi 10 Pro, uzaydan yapılan çekimlerin ardından, bu kez de Everest Dağı'nın yükseklik ölçüm araştırmasında kamera örnekleri ile karşımıza çıktı.

Xiaomi Mi 10 Pro, 10x hibrit ve 50x dijital optik yakınlaştırma sunan lens ve 108 MP ana kamera da dahil olmak üzere dörtlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor ve yüksek bir kamera performansı vadediyor. Xiaomi, ekip tarafından çekilen eşsiz Everest manzaralarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak cihazın fotoğraf yeteneklerini bir kez daha göstermiş oluyor.

Xiaomi Mi 10 Pro ile çekilen Everest fotoğrafları: