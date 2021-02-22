Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, son zamanlarda gündeme gelen elektrikli otomobil geliştirdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Henüz resmi olarak onaylanmış bir proje bulunmadığını belirten şirket, proje için açık kapı bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Çin merkezli bir haber kaynağı, teknoloji devi Xiaomi'nin otomobil işine giriştiğini öne sürmüştü. Raporda yer alan iddialara göre şirket, otomobil projesini stratejik bir hamle olarak görüyor ve projenin başında da Xiaomi CEO'su Lei Jun bulunuyordu. Apple'dan sonra bir başka teknoloji devinin daha elektrikli otomobil işine girişeceği iddiaları, bir hayli ses getirmişti.

Şimdiyse TechSina'nın haberine göre Çinli üretici, yaptığı resmi açıklamayla elektrikli otomobil iddialarını yalanladı. "Elektrikli Araç Sektörüne Girişle İlgili Raporların Netleştirilmesi" başlıklı açıklamada bu söylentilere yanıt veren Xiaomi, henüz resmi olarak onaylanmış herhangi bir projenin olmadığını bildirdi.

Xiaomi, iddiaları kesin bir dille yalanlamadı:

Xiaomi, ortalıkta dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve henüz resmi olarak bir proje oluşturulmadığını söylese de iddiaları tamamıyla reddetmedi. Bu da Çinli şirketin elektrikli otomobil projesi için açık kapı bırakıyor.

Son zamanlarda çeşitli teknoloji firmalarının, özellikle elektrikli otomobil pazarı olmak üzere otomotiv endüstrisine artan bir ilgisi var. Buna Baidu ve Ali gibi Çinli firmaların yanı sıra Apple gibi büyük küresel firmalar da dahil. Şirketler, bu konuda oldukça ciddi görünse de henüz sağlam raporlar yayınlanmadığı için konu hakkında bir şeyler söylemek oldukça güç.

Apple başta olmak üzere teknoloji firmalarının elektrikli otomobil sektörüne olan artan ilgisinin nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bu süreçte konuya dair yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.