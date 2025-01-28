Xiaomi, HyperOS 2.1 güncellemesini Şubat 2025’te küresel çapta kullanıma sunmayı planlıyor. Güncelleme birçok yenilik ile birlikte geliyor olacak.

Xiaomi'nin yeni yazılım güncellemesi HyperOS 2.1’i küresel çapta kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. HyperOS 2.1, daha kullanıcı dostu bir deneyim ve bir dizi yenilikle birlikte yakında küresel çapta cihazlara ulaşacak.

Çin'de belirli modeller için kullanıma sunulan HyperOS 2.1’in, Şubat 2025 itibarıyla küresel çapta da kullanıma açılması planlanıyor. Güncellemenin ilk olarak Xiaomi 14 Ultra modelinde yer alacağı belirtiliyor.

HyperOS 2.1 ile gelecek olan yenilikler neler?

Bilhassa Xiaomi 14 Ultra için özel olarak geliştirildiği belirtilen OS2.0.100.0.VNAMIXM kodlu yazılımın test sürecinin tamamlandığı görüldü. Güncellemenin ise şubat ayı sonunda diğer cihazlara da kademeli olarak sunulması bekleniyor. Aynı zamanda Xiaomi’nin farklı bölgeler için hazırladığı global firmware çalışmalarını tamamladığı aktarılıyor.

HyperOS 2.1, yenilenmiş ana ekran tasarımı ve yeniden düzenlenmiş Kontrol Merkezi ile geliyor. Güncellemenin, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kesintisiz bağlantı desteği ve daha akıllı kullanıcı arayüzü öğeleri sunduğu belirtiliyor. Kamera tarafında ise yapay zekâ destekli araçlar ve geliştirilmiş albüm yönetimi öne çıkıyor. Aynı zamanda güncellemenin oyun performansını artıran optimizasyonlar içerdiği ve daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayacağı vurgulanıyor.

Xiaomi’nin HyperOS 2.1 güncellemesiyle küresel pazara nasıl bir etki yapacağı büyük bir merak konusu oldu. Şubat 2025’te başlayacak olan güncellemenin Çin versiyonu ile uluslararası sürüm arasında fark olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.