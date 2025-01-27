Xiaomi 15S Pro’nun 90W hızlı şarj desteği ve model numarasıyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı. Cihaz, Nisan 2025’te tanıtılabilir.

Xiaomi, 2022 yılında tanıttığı 12S Pro modelinden sonra “S Pro” serisine uzun bir ara vermişti. Ancak, 2025 yılında Xiaomi 15 serisiyle birlikte bu seriye yeni bir modelin ekleneceği bilgisi paylaşıldı. Yeni model 3C sertifikasıyla gündeme geldi.

Yeni modelin varlığı, geçtiğimiz ağustos ayında bir IMEI kaydıyla ortaya çıkmıştı. Bu kayıtta cihazın model numarasının 25042PN24C ve kod adının “dijun” olduğu belirtilmişti. Aynı model numarası 3C sertifikasında da doğrulandı ve cihazın 90W hızlı şarj desteğiyle geleceği kesinleşti.

Xiaomi 15S Pro ile ilgili detaylar

Ancak, sertifika belgelerinde uydu iletişimi özelliğine dair herhangi bir bilgi yer almadı. Xiaomi 15 Pro’da bulunan iki yönlü uydu iletişiminin bu modelde sunulup sunulmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Model numarasının “2504” ile başlaması, cihazın Nisan 2025’te piyasaya sürülebileceğini gösteriyor diyebiliriz. Bununla birlikte, Xiaomi’nin Şubat ayında amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra’yı duyurması beklendiği için, 15S Pro’nun yılın ilerleyen aylarında ayrı bir etkinlikte tanıtılması daha olası görünüyor. Şirketin, 12S Pro’da olduğu gibi bu modelde de daha güçlü bir işlemci ve iyileştirilmiş kamera ile ekran özellikleri sunması bekleniyor. Ancak, bu konuyla ilgili Xiaomi’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Xiaomi 15S Pro, 3C sertifikasıyla önemli bir aşama kaydetti ve cihazın resmi tanıtımına bir adım daha yaklaşıldı. Xiaomi’nin bu yeni modelde hangi özellikleri sunacağı ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.