LG, Yeni Bütçe Dostu Akıllı Telefonu Q42'yi Sessizce Tanıttı

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, LG Wing'in ardından bu hafta bitmeden yeni bir telefonu daha olan Q42'yi tanıttı. LG Q42, özellikleriyle bütçe dostu bir telefon olacak gibi duruyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, geçtiğimiz günlerde birçok akıllı telefon kullanıcısı için sıra dışı olan bir tasarıma sahip yeni telefonu LG Wing'i tanıtmıştı. LG Wing, ilk başta normal bir telefon gibi gözükse de bu telefonun ekranı, telefonun arka kısmından bağımsız bir şekilde yan döndürülebiliyordu.

Ancak LG'nin bir hafta içinde tanıtmak istediği akıllı telefon meğer yalnızca LG Wing değilmiş. Şirket, LG Wing kadar ilgi çekici ve sıra dışı bir tasarıma sahip olmayan 'normal telefonu' LG Q42'yi bugün sessiz bir şekilde tanıttı. Cihaz, bütçe dostu akıllı telefonlar arasında yerini alacak. Ancak telefonun fiyatı henüz belli değil.

LG Q42 tanıtıldı:

LG'nin yeni akıllı telefonu LG Q42, 6,6 inçlik HD+ LCD ekrana sahip. Delikli ekranın ortasında bulunan kamera 8 MP çözünürlükte fotoğraf çekmenizi sağlayacak. Cihaz, 76,7 mm x 165 mm x 8,4 mm ebatlarında olacak ve yalnızca 182 gram ağırlığa sahip olacak.

LG Q42, arka kısmında Samsung'la birlikte alıştığımız dikdörtgen kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kurulum, dört farklı kamerayı barındırıyor. Telefonun kamera kurulumunda 13 MP'lik ana kamera, 5 MP'lik süper geniş açılı lens, 2 MP'lik makro kamera ve 2 MP'lik derinlik sensörü bulunuyor.

Fiyatıyla çok yüksek ihtimalle bütçe dostu olacak olan LG Q42, gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden ve 3 GB RAM'den alıyor. Telefon, 64 GB'lık depolama alanı sunuyor. Son olarak telefonun 4.000 mAh'lik bataryası, telefonun donanımına kıyasla gayet iyi olduğundan size uzun kullanım süreleri vadediyor.

LG Q42 özellikleri: