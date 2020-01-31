Xiaomi, Mi A2 Lite'ın Android 10 Alacağını Doğruladı

Xiaomi'nin Android One telefonlarından olan Mi A2 Lite'ın Android 10 güncellemesi alacağı doğrulandı. Bir Mi A2 Lite sahibinin, müşteri hizmetleriyle yaptığı görüşmede ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, Mi A2 Lite'ın Android 10 güncellemesini kesinlikle dağıtacak.

Xiaomi Mi A2 Lite, şirketin Çin'de piyasaya sürdüğü Redmi 6 Pro'nun global versiyonu. "Android One" olarak kullanıcıların hizmetine sunulan telefon, MIUI arayüzüne sahip değil ve doğrudan Google'ın sunduğu saf Android ile çalışıyor.

Android 10'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Mi A2 Lite kullanıcılarının en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi, yeni Android sürümünün kendi telefonlarına gelip gelmeyeceğiydi. Şimdiyse bu konunun cevabı kesinleşmiş oldu.

Xiaomi Mi A2 Lite, Türkiye pazarında da satışta olan bir ürün ve bazı takipçilerimiz, bu telefonu aktif olarak kullanıyorlar. Paylaştığımız haberlerde Mi A2 Lite'ın Android 10 güncellemesi alıp almayacağı sürekli olarak soruluyordu. Xiaomi'den yapılan açıklamalara göre Mi A2 Lite, Android 10 güncellemesini alacak.

Xiaomi, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada Mi A2 Lite'ın Android güncellemesi için testlerin devam ettiğini belirtmişti. Daha sonra bir güncelleme yayınlayan Xiaomi, sürüm yükseltmek yerine mevcut Android sürümünü güncellemişti.

Xiaomi'nin Android 10 yerine 9 için güncelleme yayınlaması, kullanıcıların Android 10'dan umutlarını kesmelerine neden olmuştu ki şirket, Android 10 güncellemesini kesin olarak yayınlayacağını açıkladı. Böylece kullanıcılar de güncel sürümle ilgili kafa karışıklığından kurtulmuş oldular.

Xiaomi'nin Mi A2 Lite'a Android 10 güncellemesini sunacağı, bir kullanıcının müşteri hizmetleriyle yaptığı görüşme aracılığıyla ortaya çıktı. Xiaomi'nin müşteri hizmetleri temsilcisi, kullanıcıya birkaç hafta daha zamana ihtiyaçları olduğunu ve Mi A2 Lite'ın Android 10 güncellemesini alacağını söyledi. Yine de temsilcinin güncelleme için bir tarih vermediğini belirtelim.