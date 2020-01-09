Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin bu sene içerisinde çıkaracağı Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro, sadece Snapdragon 865’e sahip olmakla kalmayacak buna ek olarak oldukça güçlü farklı donanımlara da sahip olacak.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun Snapdragon 865 amiral gemisi işlemcisini kullanan ilk telefonlar olması bekleniyor. Bunun haricinde cihazla ilgili ortaya çıkan bazı bilgiler de bu akıllı telefonların, donanım konusunda pek de hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor.

700 dolar civarında bir fiyata sahip olacak olan Xiaomi Mi 10’un özellikleri

Slashleaks tarafından ortaya çıkarılan görsel, Xiaomi Mi 10’un özellikleri ve fiyatı hakkında birçok detayı gözler önüne seriyor. İlk olarak cihazda LPDDR5 bellek konfigürasyonu olmadığını ancak bunun yerine 12 GB LPDDR4x varyantının kullanıldığını söylemek gerekiyor.

Ayrıca Android işletim sistemine sahip amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanıldığını sıkça gördüğümüz UFS 3.0 dâhili bellek yerine UFS 2.1 kullanılıyor. Cihazın, dâhili depolama kapasitesi ise 512 GB olacak.

Yeni ortaya çıkarılan bilgilerle daha önce ortaya çıkarılan bilgiler arasındaki ortak nokta, 90 Hz değerindeki yenileme hızı ve dördü önde ikisi arkada olmak üzere 6 adet kamera. Cihazdaki en büyük kameranın 64 MP değerinde olduğu görülüyor. 108 MP değerindeki kameranın ise cihazın Pro modelinde yer alması bekleniyor. Bunun haricinde Mi 10’un taşınabilir kamera özelliğiyle birlikte gelmesine de olası gözle bakılıyor.

Cihazın, 4.500 mAh değerinde bir bataryanın yanı sıra hızlı şarj desteğine sahip olacağı da görülüyor. Ancak Qi kablosuz şarj özelliğinden herhangi bir yerde bahsedilmiyor ki bunun da biraz kafalarını karıştırdığını söylemek lazım. Fiyat kısmına gelindiğiyse Mi 10’un 670 dolar (3.900 TL) gibi bir değere sahip olacağı görülüyor. Tabii bu bilgiler, resmi kaynaklardan gelen bilgiler değil. Dolayısıyla çıkan cihazda farklı özellikler yer alabilir.

Xiaomi Mi 10 donanım özellikleri