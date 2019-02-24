Xiaomi Mi MIX 5G Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yaklaşan MWC 2019 etkinliğinde en çok konusu geçecek olay 5G desteği olacak. Çin devi Xiaomi, ilk 5G destekli telefonunu bu etkinlikte tanıtacak.

Xiaomi, yaklaşan MWC 2019’da yer alacak üreticilerin arasına kendini bir 5G cihazla yazdırdı. Şirket, yeni nesil bir bağlantı sistemine geçeceği için yeni bir telefon tanıtmak istemedi, bunun yerine Xiaomi Mi MIX 3 5G’yi tanıtmayı seçti.

Mi MIX 3 5G’nin tasarım olarak 4G modelinden hiçbir farkı yok. Yani telefon görüntü olarak aynı özelliklerle gelecek ve kullanımı da aynı olacak. 5G teknolojisini desteklemek için daha büyük bir batarya kullanmak zorunda olduğu için bu yeni cihaz, öncekinden biraz daha ağır olacak.Ancak bu durumun telefonu tutarken herhangi bir sıkıntı yaratmadığını belirtmekte fayda var.

(Mi MIX 3 5G'nin arkasındaki '5G' logosu)

Teknik özelliklerini; aynı LTE versiyonu, aynı kameralar (Sony IMX363 dr 12MP + Samsung S5K3M3+ 12MP), aynı parmak izi okuyucusu, işlemci (Snapdragon 855), RAM (10 GB) ve dahili bellek 128 GB olacak şekilde özetleyebiliriz. Yani bildiğimiz modelle kayda farkları, Qualcomm 5G Snapdragon X50 modeminin olması ve bataryasını 3800 mAh’e yükseltmesi. Xiaomi’nin indirme hızı hakkındaki vaadi ise 2 GB/sn.

Xiaomi Mi MIX 3’ü en iyi 5G telefon diye nitelendirmemizi sağlayan şey ise fiyatı. Firma, Avrupa’da telefonunun fiyatını 599 € olarak belirledi. Telefonun Amerika’da satışa çıkıp çıkmayacağıysa şu an için kesin değil. Avrupa’ya ilk teslimatlar Mayıs ayının ilk günlerinde başlayacak. Şu anda sadece iki renk mevcut: Oniks Siyahı ve Safir Mavisi.