Xiaomi'nin en yeni akıllı saat modelleri olan Mi Watch ve Mi Watch Lite, Türkiye'de satışa sunuldu. Biri oval, diğeri ise kare tasarıma sahip olan akıllı saatler farklı isteklere sahip kullanıcıları hedefliyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, eylül ayında tanıttığı akıllı saati Mi Watch ile bu ayın başlarında duyurduğu Mi Watch Lite akıllı saatini Türkiye’de satışa sundu. Ana model olan Mi Watch, kullanıcılara bir akıllı saatten bekleyebilecekleri hemen her özelliği sunarken; daha uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkan Mi Watch Lite, nispeten daha mütevazı özellikler sunuyor.

454x454 piksel çözünürlüğünde 1,39 inç AMOLED ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Mi Watch, 420 mAh’lik bataryasıyla tek şarjla oldukça uzun bir kullanım süresi vadediyor. 5 ATM’ye kadar suya dirençli olan Mi Watch’ta PPG nabız sensörü, hızlanma sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, hava basınç sensörü, ortam ışığı sensörü ve GPS de bulunuyor.

Xiaomi Mi Watch özellikleri

Boyutlar: 45,9 x 53,35 x 11,8 mm, kayışlar hariç 32 g ağırlık

Ekran: 1,39 inç AMOLED, 454x454 piksel

Batarya: 420 mAh, manyetik şarj

Sensörler: Optimize PPG nabız sensörü, hızlanma sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, hava basınç sensörü, ortam ışığı sensörü, GPS

Suya dayanıklılık: 5 ATM su basıncı

Bağlantı ve özellikler: Bluetooth 5.0 (Android 4.4, iOS 10.0 ve üstüyle uyumlu) Amazon Alexa sesli kontrol, deklanşör modu

Batarya ömrü: 16 gün

Kare bir tasarıma sahip olan Mi Watch Lite ise 320x320 piksel çözünürlük sunan 1,4 inçlik bir LCD ekran ile geliyor. 230 mAh’lik bataryasıyla 9 güne kadar kullanım imkanı sunan akıllı saat, Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, solunum egzersizleri, arama yanıtlama, bildirim kontrolü, hava durumu bilgisi ve müzik çalar kontrolü gibi özelliklere sahip. Mi Watch gibi 5 ATM’ye kadar suya dirençli olan akıllı saat, 120’den fazla saat arayüzü ve 11 farklı spor modu sunuyor.

Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye fiyatı

An itibarıyla Mi Shop Türkiye internet sitesi üzerinden satışa sunulan Xiaomi Mi Watch için 1.099 TL, Xiaomi Mi Watch Lite için ise 599 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Gelişmiş özelliklere sahip bir akıllı saat arıyorsanız Mi Watch, uygun fiyatlı bir akıllı saat arıyorsanız da Mi Watch Lite iyi birer alternatif olabilir.