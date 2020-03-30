Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mi Note 10'un daha düşük özellikli ve uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Xiaomi, Mi 10 ile premium segmentteki en yeni akıllı telefonunu gün yüzüne çıkarırken orta segmentte de iddialı bir model piyasaya sürmek istiyor. Mi Note 10 ile beklediği başarıyı yakalayamayan şirketin yeni modeli ise Mi Note 10 Lite olacak.

Fiyat/performans açısından Mi Note 10'dan daha başarılı olması beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite şimdi, Xiaomi M2002F4LG kod adıyla sızdırıldı ve cihazın bazı teknik özellikleri de böylece gün yüzüne çıkmış oldu.

Xiaomi, geçtiğimiz yılın sonunda Mi Note 10'u tanıttığında, cihazın premium tasarımı, fiyatının yüksek olacağının habercisiydi ki öyle de oldu. Uygun fiyatlı olaması beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite, FCC (ABD Federal İletişim Kurulu) tarafından onaylandı ve ortaya çıkan sızıntı, yeni lite modelin özelliklerini ortaya çıkardı.

Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri (sızıntı)

Ekran: 6.47 inç FHD+ kavisli OLED, 19:9 en-boy oranı, su damlası çentik

6.47 inç FHD+ kavisli OLED, 19:9 en-boy oranı, su damlası çentik İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G Arka kamera: 64MP + 8MP + 8MP + 5MP + 2MP (lazer otomatik odaklama yok)

64MP + 8MP + 8MP + 5MP + 2MP (lazer otomatik odaklama yok) Pil: 5260mAh (30W şarj)

5260mAh (30W şarj) Ağ: LTE Band 41 desteği

LTE Band 41 desteği İşletim sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Xiaomi Mi Note 10 Lite, ekran, işlemci, pil kapasitesi ve şarj desteği tarafında Mi Note 10 ile aynı özelliklere sahip. Lite versiyonda ön kamera 32MP değil, 16 MP olacak. Lite versiyonda arka kameraların sayısı korunuyor. Buna karşın Mi Note 10 Lite'ta 64 MP ana kamera, 8MP geniş açılı ve üç tane daha, 8MP telefoto, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere toplam 5 arka kamera yer alacak. Yani 108 MP kameraya veda ediyoruz. Ayrıca yeni telefonun Mi Note 10'dan farklı olarak Android 10 tabanlı MIUI 10 arayüzü ve 30W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.