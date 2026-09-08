Xiaomi, yeni amiral gemisi tableti Pad 9 Pro Max’i tanıttı. 144 Hz ekran, M serisi işlemcilere rakip XRING O3 işlemci ve daha birçok harika özellikle geliyor.

Xiaomi, dün gerçekleştirdiği lansman kapsamında yeni amiral gemisi ürünlerini bizlerle buluşturdu. En dikkat çeken ürün katlanabilir telefon Xiaomi 18 Fold olsa da onun dışında harika ürünler de tanıtıldı. Bunlardan biri de en üst seviye özelliklere sahip Xiaomi Pad 9 Pro Max’ti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Firmanın yeni dev tableti Pad 9 Pro Max, kullanıcıların bir tabletten arayabileceği her özelliğe sahip. Gelişmiş ekran, firmanın kendi geliştirdiği yeni işlemcisi, devasa batarya gibi detayları var.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda Xiaomi Pad 9 Pro Max

Ekran tarafında tablet boyut standartlarını aşan 13.3 inçlik devasa bir panelle karşılaşıyoruz. 3:2 ekran oranına, 3.4K (3408 x 2272 piksel) çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklığı sunuyor. Arayüz; WPS for Pad, CapCut Pro ve Pixel Cake gibi profesyonel yazılımlara yerleşik uyum sağlarken aynı anda altı pencereli gelişmiş bir çoklu görev altyapısını destekliyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre esnek bölünmüş oranlı "Çift Ekran", aynı anda üç bağımsız uygulamayı çalıştıran "Üçlü Ekran" veya karmaşık iş süreçleri için panoramik bakış sunan "Altılı Ekran" modları arasında geçiş yapabiliyor.

Xiaomi Pad 9 Pro Max, doğrudan büyük ekranlar ve masaüstü seviyesindeki iş akışları için özelleştirilmiş yeni Surge OS 4 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. İşlemcisi ise Apple M serisi çipleriyle yarışacak seviyede olan 3 nm sürecinde üretilmiş 10 çekirdekli XRING O3. 4.35 GHz frekans hızına kadar ulaşabilen ve 4 çekirdekli Xuanjie NPU birimiyle desteklenen bu çip, markanın paylaştığı çoklu çekirdek CPU ve GPU benchmark verilerine göre masaüstü sınıfı M5 platformunun performansına doğrudan göz dikiyor.

Xiaomi Pad 9 Pro Max, doğrudan büyük ekranlar ve masaüstü seviyesindeki iş akışları için özelleştirilmiş yeni Surge OS 4 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Üretkenlik tarafında öne çıkaran en kritik donanımsal dokunuş ise tam fonksiyonlu USB-C Gen2 portu üzerinden sunulan DisplayPort (DP-in) ses ve görüntü girişi desteği. özellik sayesinde Pad 9 Pro Max; bilgisayarlar için ikinci bir monitör, dijital çizim ekranı ya da harici oyun konsolları için taşınabilir bir monitör işlevi görebiliyor. Ses tarafında ise 8 hoparlörlü sistem ile ses yakalama ve gürültü engelleme odaklı 6 mikrofon dizilimi bu deneyimi tamamlıyor.

5.67 mm inceliğe ve 645 gram ağırlığa sahip tablet, yüksek performans gereksinimini karşılamak adına cihazda 120W Xiaomi Surge Charge hızlı şarj destekli 12.000 mAh kapasiteli dev bir pille geliyor. Kamera tarafında arka kısımda 4K 60fps video kaydı yapabilen 50 MP ana kamera, ön kısımda ise 1080p 60fps destekli 32 MP özçekim kamerası tercih edilmiş. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bağlantı standartlarını desteklediğini belirtelim.

Çin’de satışa sunulan Xiaomi Pad 9 Pro Max, 8/12/16 GB RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a çıkan depolamayla piyasaya sürüldü. Başlangıç fiyatı 715 dolar olarak açıklanırken en üst seviye 16 GB + 1 TB versiyonu 1.177 dolara satılacak.