Xiaomi’nin Pocophone adı altında çıkardığı ilk telefonu Pocophone F1, uzun zamandır beklenen Android 10 güncellemesine kavuştu. Böylece cihaz, günümüz için hâlâ dikkate değer bir seçim olduğunu yeniden kanıtladı.

Bir yıldan daha uzun bir süre önce ülkemizde de satışa çıkan Xiaomi Pocophone F1, o günden bu yana güncelleme almaya devam ediyor. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının isteklerine yanıt verme yolunda gecikmeden hamleler yapmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin Pocophone adı altında çıkardığı ilk telefon olan Pocophone F1, 2018 yılında çıkış yapmış olmasına rağmen sunduğu özelliklerle ve fiyatıyla hâlâ güzel bir seçim olarak anılıyor. İşte bugün, bu akıllı telefon için bir güncelleme daha yayınlandı.

Xiaomi Pocophone F1, Android 10 güncellemesine kavuştu:

Xiaomi, Pocophone F1 için yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte cihaza uzun zamandır beklenen Android 10 işletim sistemini getirdi. Bazı kaynaklara göre bu güncelleme, ocak ayında belli sayıda kullanıcıya gönderilmiş olsa da bugün tüm Pocophone F1 kullanıcıları Android 10’a kavuştu.

Pocophone F1’e gelen son güncelleme, Android 10 işletim sisteminin yanı sıra içinde bulunan MIUI 11 arayüzüne de birkaç özellik getirdi. Pocophone F1, günümüzün en sevilen trendi olan karanlık modu elde etmekle birlikte yeni yazı tipleri ve daha gelişmiş güvenlik önlemlerine kavuştu.

Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıysanız ve Android 10 güncellemesi henüz size ulaşmamışsa endişe etmenize gerek yok çünkü güncelleme birkaç gün içerisinde size de gelecektir. Bununla birlikte zaman zaman elle güncellemeyi kontrol etmek için telefonunuzun Ayarlar kısmına girmeyi unutmayın. Yeni bir telefon arıyorsanız ve Pocophone F1’i daha önce hiç düşünmediyseniz, cihazın özelliklerini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Xiaomi Pocophone F1 özellikleri: