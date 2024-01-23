Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta lansmanını gerçekleştirdiği yeni serisi Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro 5G, Hepsiburada limitiyle 3 taksit imkanıyla ve hediyelerle Hepsiburada'da ön siparişe açıldı.

Xiaomi'nin özellikle kamera performansıyla öne çıkan yeni Redmi Note 13 Pro serisi, içlerinden biri 5G modeli olmak üzere iki farklı versiyonuyla Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Hepsiburada üzerinden verebileceğiniz ön sipariş ile sahip olabileceğiniz Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ve anında sepetinize ekleyerek satın alabileceğiniz Xiaomi Redmi Note 13 Pro hem ödeme fırsatları hem de hediyelerle geliyorlar.

Kart limitinden düşmeden Hepsiburada limiti ile 3 taksit kolaylığı!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro 5G modellerinden birine sahip olmak istiyorsanız, kredi kartı limitinizi düşünmeye gerek kalmadan Hepsiburada limitiniz ile 3 taksit fırsatıyla hemen buraya tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Ayrıca ödeme kolaylıklarının yanında bir de hediyeler var. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ön siparişlerinde Redmi Watch 3 akıllı saat hediyesine, Xiaomi Redmi Note 13 Pro ön siparişlerinde ise Redmi Buds 5 Pro bluetooth kulaklık hediyesine sahip olacak.

Kampanya detaylarına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki Xiaomi'nin yeni serisi kullanıcılarına neler sunacak?

Xiaomi Redmi Note 6.67 inç 13 Pro 1.5K çözünürlük sunan OLED ekranı, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi, 16 GB'ye kadar RAM, 1 TB'ye kadar da depolama alanı ve 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh'lık güçlü bataryası ile tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek güçlü bir cihaz.

Kamera tarafında da oldukça iddialı olan Xiaomi Redmi Note 13 Pro 200 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasıyla gelen üçlü bir kamera dizilimine sahip. Ön kamera ise 16 MP çözünürlükle geliyor.

Fiyatlara baktığımızdaysa;

fiyat etiketiyle ön siparişe açıldıklarını görüyoruz.

Eğer günlük kullanımda sizi memnun edecek, kamera performansı ile hem kaliteli fotoğraflar hem de akıcı videolar çekebileceğiniz yeni bir akıllı telefon arıyorsanız, ön sipariş kampanyasını kaçırmadan, hediyeleriyle birlikte yeni Xiaomi Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro 5G siparişinizi verebilirsiniz!