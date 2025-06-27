Xiaomi Smart Band 10’un Türkiye fiyatı açıklandı. Smart Band 10, farklı renk ve tasarım seçenekleriyle geliyor. Yeni Xiaomi Smart Band 10, AMOLED ekran, 150’den fazla egzersiz modu ve gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Smart Band 10, Çin'deki tanıtımının hemen ardından Türkiye'de de satışa çıktı. Renk ve tasarım açısından çeşitli seçeneklerle gelen modelin başlangıç fiyatı belli oldu.

Smart Band 10’da bizi 1,72 inçlik AMOLED bir ekran karşılıyor. 60 Hz yenileme hızı, 1500 nit'e kadar parlaklık ve yüzde 73 ekran-gövde oranı sayesinde ekran oldukça canlı görünüyor. Çerçeveler de oldukça ince tutulmuş, yalnızca 2 mm. Bileklik; siyah, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Smart Band 10 Türkiye fiyatı

Smart Band 10’un Türkiye’deki başlangıç fiyatı 1.999 TL olarak belirlenmiş. Eğer biraz daha şık bir şey arıyorsanız, inci beyazı seramik kasaya sahip özel versiyonun fiyatı ise 2.799 TL. Özellik tarafında da oldukça dolu bir modelle karşı karşıyayız. 150’den fazla egzersiz modu ve 6 farklı otomatik tanıma özelliğiyle günlük aktiviteleri rahatlıkla takip edebiliyor. VO₂ max, antrenman yükü ve iyileşme süresi gibi detaylı verilerle spor performansını analiz etmek mümkün.

Aynı zamanda 5ATM suya dayanıklılık, 9 eksenli sensör ve yüzme için geliştirilmiş özel bir mod da bileklikte yer alıyor. Yeni Bluetooth tabanlı kalp atış hızı yayını sayesinde kalp verilerini anlık olarak uyumlu cihazlara aktarmak da mümkün. Uyku takibi tarafında ise cihaz, uyku verimliliği ve uyku dağılımı gibi iki yeni ölçüm ile çalışıyor. Kullanıcılara bu veriler üzerinden kişiselleştirilmiş öneriler sunan sistem, dinlenme sürecinin daha yakından izlenmesine imkân tanıyor.