Teknoloji Bakanı: Xiaomi, Türkiye'de Test Üretimine Başladı

Xiaomi'nin Türkiye'deki üretim tesisini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli şirketin Türkiye'de test üretimine başladığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Salcomp iş birliği ile kurmuş olduğu akıllı telefon üretim tesisine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından söz konusu üretim tesisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, yerli üretim Xiaomi telefonları bekleyenler için de güzel haberler verdi.

Bakan Varank, resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, “Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor! Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. Hoş geldin Xiaomi!” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: Global teknoloji markası Xiaomi, telefonlarını Türkiye'de üretmeye başlıyor

Söz konusu üretim tesisi ziyaretinde Mustafa Varank’a Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang, Salcomp Operasyon Yöneticisi George Deng ve Kontrolmatik CEO'su Sami Aslanhan eşlik etti. Söz konusu ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Varank şu şekilde konuştu:

“Özellikle global teknoloji firmalarının Türkiye'de akıllı telefon pazarına yatırım yapmaya başladıklarını daha önce konuşmuştuk. Tüm Türkiye'nin aslında merakla beklediği bir husustan bahsediyoruz. Xiaomi telefonlarının üretildiği ve önümüzdeki dönemde üretileceği Avcılar'daki fabrikayı ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Xiaomi bir global teknoloji firması. Şu anda marka olarak dünyada en üst sıralara tırmanan, dünyanın en güçlü firmaları arasında yer alan Çin menşeili bir firma. İşte Xiaomi artık telefonlarını Türkiye'de üretmeye başlıyor.”

Xiaomi’nin Türkiye’de üretici firma olarak Salcomp ile ortaklık kurduğunu belirten Bakan Varank, “İşte bugün burada bulunduğumuz fabrika aslında 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika. Burayı satın aldılar. Burada gördüğünüz üzere modern bir şekilde fabrikayı yenilediler. 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapacaklar. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik 'temiz oda' oluşturdular” şeklinde konuştu.

Akıllı telefon üretiminin SKD ya da CKD'den başladığını; SKD'nin daha az parçanın montajla bir araya getirilmesi, CKD'nin ise komponentlerin en baştan üretilip yerleştirilmesini ele alan bir üretim yöntemi olduğunu belirten Bakan Varank, firmaların Türkiye’de CKD üretim yapmaya başlayacaklarını söyleyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Global firmaların Türkiye'ye gelmesi için teşvikler sürecek

“Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor. Bu tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak. Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye'ye yatırım yapmasından, Türkiye'ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye'ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye'deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye'den ihracatı da hedefleyin.”

Türkiye’nin yılda 10 milyon akıllı telefon satılan önemli bir pazar olduğunu belirten Bakan Varank, “Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye’deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde de 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak” dedi.

İlerleyen dönemde de global firmaların Türkiye’de üretime geçmesi için teşvik sağlanacağını dile getiren Bakan Varank, “Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye'ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye'de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi, teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye'ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye'ye çekmeyi başaracağız” ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.