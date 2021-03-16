Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimi gerçekleştireceği fabrikasının açılış tarihini duyurdu. Yıllık 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, 29 Mart itibarıyla resmen iş başı yapacak.

Dünyanın ve Türkiye’nin en popüler akıllı telefon markalarından biri konumunda bulunan Xiaomi, Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlamaya hazırlanıyor. Salcomp’un İstanbul Avcılar’da bulunan fabrikasında üretim gerçekleştirecek olan Xiaomi’nin söz konusu üretim tesisinde yıllık 5 milyon birim üretim kapasitesine sahip olacağı ve 2000 kişiye istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

Xiaomi, söz konusu üretim tesisinin resmi açılış tarihini de nihayet açıkladı. Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Salcomp-Xiaomi iş birliği ile inşa edilen fabrikanın açılışı, 29 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ile Salcomp Avrupa Direktörü David Chang de fabrikanın açılışına katılacak.

Xiaomi, açılış tarihini duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp’un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir.”

Xiaomi, İstanbul’daki fabrikasında test üretimine geçtiğimiz hafta itibarıyla başlamıştı. Test üretimine başlayan Xiaomi fabrikasına ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Global teknoloji devlerinin ülkemize yatırımları devam ediyor! Xiaomi, küresel tedarikçi Salcomp ile Türkiye’de kurduğu fabrikasında test üretimine başladı. Hoş geldin Xiaomi!” ifadelerini kullanmıştı.