Xiaomi, Telefonlar İçin Yeni Teleskopik Lensini Duyurdu

Akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni teleskopik lensini duyuran Xiaomi, tek kameralı telefonların geri dönebileceğinin ipucunu verdi. Xiaomi'nin teleskopik lensi, gerçek bir fotoğraf makinesi için dışarı açılır bir mekanizmaya sahip olduğundan pek çok kameranın işlevini tek kameraya toplayabilir.

Akıllı telefon kameraları ne kadar gelişirlerse gelişsinler sensör boyutu, lens açıklığı gibi ‘teknik’ kısıtlamalar nedeniyle profesyonel fotoğraf makinelerini yakalamaktan epey uzaktalar. Xiaomi, bu teknik kısıtlamalardan bir nebze de olsa kaçabilmek için akıllı telefonlar için geniş diyafram açıklığına sahip bir teleskopik lens duyurdu.

Çinli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalara göre duyurulan teleskopik lens; sensöre gelen ışığı yüzde 300, netliği ise yüzde 20 artırmayı başarıyor. Xiaomi, lensin diyafram açıklığını f değerinden açıklamadığından lensin tam olarak ne sunduğunu tahmin etmek zor ancak standart bir akıllı telefon kamera lensinden daha fazla ışık aldığı su götürmez bir gerçek.

Son dönemlerde özellikle amiral gemisi segmentinde telefoto lens vazgeçilmez bir hal almış durumda. Ancak akıllı telefonlar, hareketli bir lens mekanizmasına sahip olmadıklarından kullanıcılara manuel olarak görüntüyü yakınlaştırma/uzaklaştırma imkanı sunamıyorlar. Xiaomi’nin yeni teleskopik lensi ise gerçek bir fotoğraf makinesi gibi dışarı doğru açılır bir mekanizmaya sahip olduğundan manuel optik yakınlaştırma/uzaklaştırma sunabiliyor.

Bununla birlikte Xiaomi, söz konusu lensin görüntü sabitleme teknolojisine sahip olduğunu da duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre söz konusu görüntü sabitleme teknolojisi, çekimler sırasında görüntülerin yüzde 20’ye kadar daha net çıkmasını sağlıyor.

Xiaomi’nin duyurmuş olduğu teleskopik lensin ne zaman gerçek bir akıllı telefonda kullanılacağı bilinmiyor. Ancak Xiaomi’nin söz konusu lens teknolojisini kullanılabilir hale getirmesiyle birlikte telefoto, ana kamera gibi olmazsa olmaz kamera özellikleri tek bir sensörde toplanabileceğinden gelecekte eskisi gibi tek arka kameraya sahip akıllı telefonlar görebiliriz.

Xiaomi’nin yeni teleskopik lensi için paylaşmış olduğu video