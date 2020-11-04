Xiaomi’nin Kullanacağı Yeni Teknolojiler Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, önümüzdeki dönemde çıkacak akıllı telefonlarında kullanacağı bazı teknolojiler belli oldu. Bunlar arasında 200 W hızlı şarj, ekranın üzerine yerleştirilmiş kamera gibi yenilikler yer alıyor.

Akıllı telefon endüstrisinde son yıllarda Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişini gördük. Son derece yüksek özelliklere sahip akıllı telefonları rakiplerine göre daha uygun fiyatlı seçeneklerle sunan bu şirketler, teknoloji pazarında söz sahibi olmaya da başladı. Bu firmalardan biri olan Xiaomi ise yönünü sadece akıllı telefon pazarına değil, buradan aldığı güçle aklımıza bile gelmeyecek pek çok ürünü çıkararak devam ediyor.

Özellikle son iki yılı büyük başarılarla geçen şirket, tasarım, ekran, kamera, pil ve şarj kapasitesi konularında önemli yollar kaydetti. @DigitalChatStation’dan alınan bilgilere göre Xiaomi, önümüzdeki dönemde son derece sağlam sayılabilecek ve ibreyi Çinli akıllı telefon üreticisine çevirebilecek teknolojilerle gelecek.

200 W hızlı şarj teknolojisi geliyor

Xiaomi’den edinilen bilgilere göre önümüzdeki dönemde çıkacak akıllı telefonlarda ekranın üzerine yerleştirilmiş kamera, 200 W hızlı şarj, dahili katlanabilir ekran, 2K ekran gibi özellikler bulunacak. Bu teknolojilerin hepsi yeni değil ancak en azından bazıları Xiaomi için yeni olarak görülüyor.

Tüm bu teknolojiler arasında özellikle 2K ekran teknolojisi, daha öncede pek çok akıllı telefon firmasında gördüğümüz bir teknolojiydi. 2016 yılından beri kullanılan bu teknoloji, Xiaomi tarafından daha yeni yeni kullanılmaya başlayacak.

Xiaomi, şu anda Mi 10 Ultra’da 120 W hızlı şarj teknolojisini sunuyor. Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei ise 66 W hızlı şarj teknolojisinin ötesine geçemiyor. Bununla beraber yakın tarihli bir rapor Xiaomi’nin 50 W hızlı şarjıyla Huawei’nin 66 W teknolojisinin aynı olduğunu gösteriyor ancak Xiaomi’nin 120 W hızlı şarj teknolojisinin gerçekten 120 W olmadığına dair de raporlar var.

@DigitalChatStation’a göre Xiaomi, bu yıl Mi MIX serisine ait bir telefon çıkarmayacak. “Şimdilik MIX’i beklemeyen, bu seri için herhangi bir seri üretim bilgisi bulunmuyor” diyen kullanıcı, bu teknolojiye sahip bir akıllı telefonun çıkış tarihinin ilerleyen dönemler olduğunu söyledi.