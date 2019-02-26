Xiaomi, amiral gemisine olan ilgiyi bir kez daha gösterdi. Sınırlı sayıda Mi 9 birimini satışa sunan şirket, tüm birimlerin 53 saniye içinde tükendiğini duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, son birkaç yıldaki hızlı yükselişi ile dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından biri haline gelmiş durumda. Xiaomi, dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış olsa da Xiaomi’nin satış konusundaki başarısı çoğunlukla amiral gemisi segmentinde değil, orta ve giriş segmentlerinde gerçekleşiyor.

Çinli şirketin son amiral gemisi olan Mi 9, Xiaomi’nin amiral gemisi segmentindeki pazar payını artırmada başarılı olacakmış gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada Mi 9’un tanıtıldıktan sonraki 24 saat içinde 1 milyon ön sipariş aldığını duyururken, şimdi de yeni bir başarıyı açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticileri, flaş satış adı verilen satış yönteminde yeni tanıttıkları cihazlar mağazalardaki yerini alana kadar sınırlı sayıda birimi çevrimiçi olarak satışa sunarlar. Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Mi 9, ilk flaş satışında yalnızca 53 saniyede tükendi. Bir başka deyişle Çinli tüketiciler, satışa sunulan tüm Mi 9 birimlerini 53 saniyede satın aldı.

Flaş satışlar, hem akıllı telefon üreticileri için kısa vadede toplu gelir elde edilmesini sağlıyor. Hem de satışa sunulan birimlerin tükenme süresi, cihazlar adına bir reklam değeri taşıyor. Görünüşe göre Xiaomi, Mi 9 ile birlikte amiral gemisi segmentinde Samsung, Huawei gibi rakiplerini zorlayacak.