Çinli teknoloji devi MWC 2019 kapsamında Mi 9 cihazının duyurusunu ve tanıtımını gerçekleştirdi. Konferansta telefonun fiyatı da belli oldu.

Android akıllı telefonlar cephesinde son yılların gözde markalarından olan Xiaomi, MWC 2019’da (Mobile World Congress, Mobil Dünya Kongresi) Mi 9 telefonunu tanıttı. 6,39 inç 1080 x 2340 ekran çözünürlüğü ve inç başına 403 piksel düşen bir ekrana sahip olan telefonun arka tarafında ise üç adet kamera yer alıyor.

Telefonun kamera sistemi DxOMark’da oldukça parlak bir skor elde etmeyi başarmıştı. Üçlü kamera sisteminde ana kamera 48 MP değerine sahipken, ona eşlik eden lensler olan geniş açılı kamera ve telefoto lensin değeri sırasıyla 16 MP ve 12 MP değerinde.

Xiaomi’nin yeni canavarını değerlendiren DxOMark “Xiaomi, geçmişteki Mi MIX 3 ve Mi 8 gibi telefonlarıyla bizi etkilemişti fakat Mi 9 bunu bambaşka bir seviyeye taşıdı ve Çinli firmayı akıllı telefon kameraları bazında Apple, Samsung ve Huawei gibi ağır topların ligine yerleştirdi” dedi.

Çinli teknoloji devinin son amiral gemisi olan Mi 9, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden ve 6 GB RAM’inden alıyor. Standart varyanta ek olarak Transparent Edition’ı da bulunan cihazın RAM kapasitesi 12 GB.

Şirket, cihazlarında şu an için piyasanın en hızlısı olduğunu iddia ettikleri “Charge Turbo” kablosuz şarjın bulunduğu söyledi. Telefonun şu an için Çin’deki fiyatları açıklanmış durumda ve cihazın vatanındaki fiyatı 2.999 yuan (günlük kura göre 2375 TL), premium versiyonu ise 3.999 yuan (günlük kura göre 3168 TL). Cihazın Avrupa fiyatını da 449 Euro olarak belirleyen Xiaomi, rakiplerinin karşısında fiyatıyla öne çıkacakmış gibi görünüyor.