Xiaomi Yöneticisinden Büyük Tepki Toplayan Cinsiyetçi Şaka

Yıl başında Lenovo'dan ayrılarak Xiaomi'de yöneticilik yapmaya başlayan Chang Cheng, yaptığı bir şaka ile Çin'in gündemine oturdu. Cheng, şirketin yeni telefonu Mi 10 Lite Zoom'la ilgili açıklama yaparken kadınları aşağılayan bir cümle kurdu.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, haberlerimize daha çok akıllı telefonları ve diğer teknolojik ürünleri ile konu oluyor. Bu kez biraz daha farklı bir konuyla karşımıza çıkan Xiaomi, bir yöneticisinin yaptığı yersiz bir şakayla konuşuluyor. Sayısız tüketici tarafından tepkiyle karşılanan yersiz şaka, hassas bir konuda cinsiyetçi ögeler içeriyordu.

Hiç de hoş olmayan bu gelişme, Xiaomi'nin Başkan Yardımcısı Chang Cheng imzasını taşıyor. 2020 yılı başında Lenovo'daki görevinden ayrılarak Xiaomi'ye transfer olan Cheng, kadınlara yönelik kurduğu bir cümle ile geniş bir kitle tarafından eleştirildi.

Skandal ifadeleri ile gündem olan Xiaomi yöneticisi Chang Cheng

Xiaomi yöneticisi tarafından yapılan açıklamalarda, Mi 10 Lite Zoom'un 50x yakınlaştırma özelliğinin nasıl kullanılabileceğine dair bazı şakalar bulunuyordu. Cheng'in şakalarından bir tanesi de sadeleştirilmiş haliyle "Her kız yurdunda manken gibi kızlar olsa dedikodu timinin(!) de toplandığı bir oda var." şeklindeydi. İlk etapta bu cümlede neyin kastedildiğini anlamak zor olsa da Cheng'in, 50x yakınlaştırma özelliğini kullanarak insanların fotoğraflarını gizlice çekmeyi teşvik ettiği düşünüldü.

Cheng'in fazlasıyla bu cümleleri, Weibo'daki tüm kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Dolayısıyla da bu durum, Xiaomi markasına da doğrudan zarar vermiş oldu. Çünkü Çin'deki neredeyse tüm Weibo kullanıcıları, Cheng'in açıklamalarına bir şekilde denk gelmişlerdi ve bir Xiaomi yöneticisi, 50x zoom özelliğinin farkında olarak ya da olmayarak 'röntgencilik için kullanılabileceği' imasında bulunarak eleştirilerin odak noktasındaydı.

Bu anlamsız şaka, Cheng'e "14 bin dolar"a patladı

Xiaomi yöneticisi, olayın Çin gündemine oturması ile birlikte önce paylaşımı kaldırdı. Ardından bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Cheng, özür dileyerek tüm eleştirilerin haklı olduğunu ve tüm eleştirileri kabul ettiğini açıkladı. Sadece bu açıklamayla yetinmeyen Cheng, bir sivil toplum kuruluşuna 14 bin dolarlık bağış yaptığını açıkladı.

Yaşanan bu olay, Xiaomi'nin marka değerine de zarar vermiş oldu. Dolayısıyla bu olay, Xiaomi yetkililerini de harekete geçirdi. Şirketin resmi Weibo hesabından yapılan açıklamalarda konuyla ilgili bir kez daha özür dilenirken Xiaomi'nin personel gelişimi için çalışmalarını hızlandıracağı ifade edildi. Tüketicilerin bu hamlelerle ne kadar tatmin olacağı ve bu olayı unutup unutmayacağını ise zaman gösterecek.