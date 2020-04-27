Xiaomi'nin Çentiklerden Kurtulmak İçin İlginç Çözümü

Xiaomi, akıllı telefonlarından çentikleri tamamen kaldıracak ilginç bir çözümle karşımıza çıktı. Ortaya çıkan yeni bir patente göre şirket, cihazın üst kısmını çevirebileceğimiz bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefon üreticileri son birkaç yıldır ekranlardaki çentikten kurtulmak için yeni yollar bulmaya çalışıyorlar. Çinli teknoloji devi Xiaomi, belki de şimdiye kadarki sıra dışı çözümün patentini alarak çentikten, selfie kamerasıyla birlikte kurtulmayı hedefliyor.

Xiaomi'nin yeni tasarımı cihazın üst kısmını 180 derece döndürmeyi mümkün kılıyor ve şirketin bu çalışması, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nde (CNIPA) kaydedilen bir patentte tespit edildi. Patent, doğrudan Xiaomi tarafından kaydedildi ve gelecekteki amiral gemisi telefonlarda kullanılabilir.

Xiaomi'den sıradışı çentiksiz ekran tasarımı

Patentteki çizimler, çentiksiz bir ekrana sahip olan uzun bir telefona işaret ediyor. Selfie kamerasına ihtiyaç duyduğunuzda ekranın dahil olduğu üst kısım, arka kameralar kullanıcıya bakacak şekilde yatay olarak döndürülebiliyor. Bu, ön ve arka taraf için aynı kamera kurulumunun kullanılabileceği anlamına geliyor.

Kamerayı çevirdiğinizde arayüzün ve içeriğin yeni ekran boyutuna göre ayarlanması bekleniyor. Kameralar selfie çekmek için size bakacak şekilde çevrildiğinde, ekranın üst kısmı arka tarafta ikincil ekran görevi görebilir.

Üreticilerin daha önce Samsung Galaxy A80 ve Asus Zenfone 6 gibi ürünlerde benzer bir strateji kullandıklarını gördük. Çözüm her iki cihazda da iyi çalıştı ancak Xiaomi'nin patenti, arka kamerayı ve ekranı olduğu gibi döndürerek bu fikri bir adım daha ileri götürüyor.

Yine de cihazların uzun süreli kullanılabilirliğini etkileyebileceğinden, hareketli parçalar etkili bir çözüm olmayabilir. Ekranın ikiye bölünmesi de bölündüğü kısmın tamamen pürüzsüz bir görüntü sunmasını engelleyebilir. Xiaomi'nin patentini akıllı telefonlarda göreceğimizin garantisi yok, ancak teknolojinin nasıl uygulayabileceğini görmek ilginç olabilirdi.