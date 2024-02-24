T3 Vakfı, GPT 4 benzeri yerli büyük dil modeli T3 AI'LE'yi resmen duyurdu. Henüz detayları hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz T3 AI'LE'nin geliştirilmesine dileyen herkes gönüllü olarak katkıda bulunabilecek.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile ChatGPT, Gemini gibi yapay zekâ araçlarının arkasındaki büyük dil modelleri gibi Türkiye'nin yerli büyük dil modeli (LLM) üzerinde çalıştıklarını resmen açıklamıştı ancak bu yapay zeka projesi hakkında hiçbir detay paylaşmamıştı. Şimdi, Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 vakfı tarafından geliştirilen büyük dil modeli T3 AI'LE, resmen duyuruldu.

Her şeyden önce şunu belirtelim, T3 AI'LE ile ilgili elimizdeki bilgiler hala sınırlı. Bununla birlikte T3 AI'LE için açılan X hesabından yapılan ilk paylaşımda "Türkçe için geliştirilen büyük dil modeli #T3Ai'lemize gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin" ifadeleri kullanıldı.

Dileyen herkes gönüllü olarak projeye katkıda bulunabilecek

Ne Selçuk Bayraktar ne de T3 Vakfı henüz T3 AI'LE hakkında nasıl kullanılacağı, hangi araçların geliştirileceği gibi bilgileri paylaşmadı. Ancak ChatGPT benzeri bir sohbet botu geliştirilmesi, Türkçeye çok daha hakim bir çeviri aracının oluşturulması, İngilizce bilmeden yazılım geliştirmeyi mümkün kılan asistanlar oluşturulması gibi çeşitli uygulamalar mümkün görünüyor.

T3 AI'LE henüz geliştirme aşamasında ve dileyen herkes gönüllü olarak bu büyük dil modelinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek. Bunun için T3 AI'LE Proje Gönüllü Formu yayınlanmış durumda. t3 Vakfı, tüm formlar değerlendirildikten sonra uygun bulunan kişilerle iletişime geçeceğini belirtiyor.