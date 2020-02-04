Yaani İnternet Tarayıcısının Rakiplerinden Ne Farkı Var?

Biliyorsunuz ki bilgisayarlarda olduğu gibi artık telefonlarımızda da pek çok tarayıcı var. Türkiye'deki operatörlerden birisi olan Turkcell'in, bu pazara Yaani adıyla girmişti. Peki Yaani mobil internet tarayıcısı Chrome, Firefox ve benzeri güçlü rakiplerinden farklı neler sunuyor? Gelin birlikte bakalım.

2017 yılında kullanıcılara sunulan Yaani arama motorunu biliyorsunuz. Ülkemizdeki operatörlerden birisi olan Turkcell tarafından geliştirilmişti. Ardından Yaani için bir de mobil internet tarayıcısı çıkış yapmıştı. Rakipleri gibi Google Play ve App Store mobil uygulama mağazalarından Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirilen uygulama uzun süredir kullanımda.

Google Play’de 4.1, App Store’da ise 4.4 puan almış olan Yaani mobil internet tarayıcısı, toplamda 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmiş durumda. Sık sık güncelleme alan uygulama, kullanıcılarına daha önce yaşamadıkları bir mobil internet tarayıcısı deneyimi sunmayı hedefliyor. Elbette bu hedef, diğer tüm tarayıcılar da var. Sizin için Yaani mobil internet tarayıcısının kullanıcılarına sunduğu özellikleri inceledik, Chrome gibi güçlü rakiplerinden farklarını listeledik.

Yaani Tarayıcı Android ve iPhone (iOS):

Yaani Tarayıcı özellikleri:

Tarayıcı ana sayfasındaki güncel haberler,

Bulunduğunuz konumun hav durumu bilgisi,

En yakın restoranları listeleme

En yakın sinema salonları ve seanslarını listeleme

Alışveriş bölümü ile fiyat karşılaştırması,

Şarkı dinlemek için Fizy entegrasyonu,

Çoğu tarayıcıda bulunan gizli sekme özelliği,

Sık kullanılan siteler için koleksiyon bölümü,

Oku modu ile görselleri kaldırıp sadece bir sayfadaki metne ulaşma,

Yaani haricindeki diğer arama motorlarını açılış sayfası yapabilme,

Yazı tipi, boyutu ve tema seçenekleri ile kişiselleştirme

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Yaani mobil internet tarayıcısının sunduğu özelliklerden birçoğu zaten kullanmaya alışkın olduğumuz mobil internet tarayıcılarında olan özellikler. Fakat yeni temalar sunması, mobil cephede sadece Opera gibi rakiplerinde rastladığımız farklı ve ilgi çeken bir özellik. Kullanıcıya sunduğu temalar sayesinde mobil internet tarayıcınıza farklı bir hava katabileceksiniz. Yaani, sunduğu temaları geliştirerek, daha çok seçenek sunarsa bu özellik ile daha da ön plana çıkabilir.

Kendine ait bir arama motoru olmasına rağmen bu konuda kullanıcıya seçenekler sunması güzel bir özellik. Türkçe altyapısı sayesinde aramalardaki Türkçe karakter kullanımını ve düzeltmesini çok daha kolay yapıyor. Fizy ile ortak çalışması da müzik arama ve dinleme konusunda kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan özelliklerden biri. ‘Koleksiyon’ bölümünde yalnızca sık kullandığınız internet sitelerini kaydetmiyor, ayrıca özel kategorilere ayırarak daha düzenli bir alan yaratabiliyorsunuz.

Yaani’nin diğer mobil tarayıcılara göre neleri farklı?

Yaani mobil internet tarayıcısının diğer mobil internet tarayıcılarına göre en önemli farklı elbette tamamen Türkçe altyapıya sahip olması. Turkcell tarafından geliştirilmiş olan Yaani arama motoru ve Yaani mobil internet tarayıcısı, Türkçe altyapısı sayesinde dil desteği, popüler internet siteleri ve güncel haberler konusunda diğer mobil internet tarayıcılarına göre kullanıcılarına daha yerel ve güncel sonuçlar sunabiliyor.

Kullanıcılarına sunduğu farklı temalar sayesinde, farklı arayüzlere erişme imkanı veriyor. Klasik görünümden sıkılanlar ya da moduna göre farklı görünümler arayan için son derece işe yarar bir özellik. Bu temaları geliştirir ve sayısını arttırırsa diğer mobil internet tarayıcılarından bir adım öne geçebilir. Yine de mobil cephede tema konusunda Opera gibi güçlü rakipleri de var.

‘Koleksiyon’ özelliği ise mobil internet tarayıcıları arasında parlamasına neden oluyor. Tüm mobil internet tarayıcılarında sık kullandığınız web sayfalarını kaydedebiliyorsunuz. Yaani mobil internet tarayıcısında bu kaydettiğiniz sayfaları kategorilerine göre ayırabiliyor ve dilediğiniz web sayfasına çok daha kolay erişebiliyorsunuz.

Yaani mobil internet tarayıcı üzerinden herhangi bir ek mobil uygulamaya ihtiyaç duymadan QR kod taraması yapabiliyorsunuz. Böylece hem zamandan hem de telefonunuzun hafızasından tasarruf sağlıyorsunuz. Diğer mobil internet tarayıcılarında da olduğu gibi Android işletim sistemine sahip cihazlarınızın ana ekranına Yaani wigdeti ekleyebilir ve böylece uygulamaya daha kolay ulaşabilirsiniz.

Yaani, Turkcell tarafından geliştirilen bir uygulama olduğu için Turkcell abonelerine de pek çok avantaj sunuyor. Bunlardan en öne çıkan avantaj; Turkcell abonelerinin Yaani mobil internet tarayıcısını mobil verilerinden harcamadan kullanabilmeleri. Fizy de Turkcell ile ortak çalışan bir şirket olduğu için Yaani üzerinden yaptığınız müzik aramalarını Fizy’de bulabilir ve kolayca dinleyebilirsiniz.