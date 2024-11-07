Kış geliyor, yağmurlar başladı ve annelerimizin o sesi kulağımızda, “Yağmurda çok durma, hasta olursun!”. Bu gerçekten doğru mu yoksa annelerimizin korumacı önlemlerinden biri mi?

Yağmur mevsimi başladı mı herkesin daha fazla hasta olduğunu da göz önüne alırsak gerçekten doğru olabilir mi?

Neyse ki bu içeriği okuduktan sonra yağmurlu havaları daha fazla sevebilir ya da yağmurda nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda aydınlanma yaşayabilirsiniz.

Yağmur sizi tek başına hasta etmez.

İçinizi önden rahatlatalım. Sadece yağmur yüzünden hasta olmazsınız çünkü yağmur, virüs taşımaz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında daha fazla görülen hastalıkların sebebi, insanların yağmurlu havalarda daha fazla kalabalık ve yoğun ortamları tercih etmesi.

Soğuk algınlığı ve virüsler, kuru ve havasız ortamlarda daha fazla gelişip yayılıyor. İnsanlarla temasınızdan dolayı da virüsleri kendinize çekip hasta olabiliyorsunuz.

Çok mu ıslandınız?

Yağmur sizi şöyle hasta eder, eğer çok fazla ıslandıysanız ve soğuğa maruz kaldıysanız vücut sıcaklığınız düşer ve bu yüzden de bağışıklık sisteminiz zayıflar. Hem ıslaksınız hem terlisiniz, e bu durumda da vücut, nemi buharlaştırmak için ısı kaybeder.

Bağışıklık sistemi düşünce de özellikle soğuk havalarda kol gezen virüsler gelip rahatlıkla sizi bulabiliyor.

Bağışıklık sisteminin düşüşü burnunuzu da etkiliyor. Üşüyünce burnunuzdaki kan damarları daralıyor ve bu da beyaz kan hücrelerinin mukoza zarına ulaşarak mikroplarla savaşmasını engelliyor.

Yağmurlu havalardan etkilenmemek için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Eğer kış geldi diye hasta olmak istemiyorsanız, yağmurun tadını da çıkarmak gibi niyetiniz varsa bunlara dikkat ederek hem keyifli hem de sağlıklı günler geçirebilirsiniz.

Hava durumunu kontrol edin ve buna uygun kıyafetler seçin.

Nefes alabilen, su geçirmez kıyafetler tercih edin. Pamuklu giysiler suyu emip üstünüze yapışacağından outdoor kıyafetlerinizi buna göre seçin.

Islak saç sizi üşütebilir. Bu yüzden de ya başınızı örtün ya da şemsiye kullanın.

Islak giysilerle oturmayın ve üstünüzü değiştirin.

Üşüdüğünüzde sıcak içeceklere yönelin.

Hasta insanlardan da mümkünse uzak durun ve sağlığınıza dikkat edin.

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