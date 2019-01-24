Yandex, Haritalarına Türkiye'deki Semt Pazarlarını da Ekledi

En çok tercih edilen harita uygulamalarından biri olan Yandex, oldukça faydalı olacak yeni bir güncelleme getirdi. Bu yenilik sayesinde artık semt pazarlarının nerede kurulduğu bilinebileceği gibi, pazar trafiğinin oluşacağı bölgeler de tespit edilebilecek.

Semt pazarları, şehir hayatında en taze ürünlere ulaşabilmek için insanların ilk tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Pazarlar artık sadece yiyecek değil farklı birçok ihtiyaca da cevap verebilmesi nedeni ile oldukça rağbet görüyorlar. Hal böyle olunca da pazarların kurulduğu günler, o bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanmasına neden oluyor.

Yandex, haritalarına İstanbul’daki semt pazarlarını da ekleyerek, hem pazara gidip alışveriş yapmak isteyenlere hem de bu bölgenin trafiğinden kaçınmak isteyenlere büyük bir kolaylık sundu. Semt pazarları kurulduğu bölgelerde gerek gelen kişilerin araç yoğunluğu, gerekse pazarda çalışan kişilerin araçları nedeni ile büyük bir trafik sorunu oluşturuyor. Pazarların kurulduğu günler, farklı bir yere gidecek olan kişiler de o yollardan birini kullanmayı tercih ettiklerinde ise kaos kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Popüler harita uygulamasına eklenen 440 adet pazar yeri güncellemesi sayesinde, kişiler arama yaptıklarında bu bölgeleri görebilecekler. Alışveriş için semt pazarlarını tercih edecek olan kişiler bu sayede gidecekleri yere en kısa sürede ulaşabilecekken, farklı bir yöne gitmek isteyen kullanıcılar için Yandex, pazarların olduğu bölgeyi alternatif rotalarından çıkaracak. Yandex’in bu uygulaması, semt pazarlarının kurulu olduğu 07:00 – 21:00 saatleri arasında aktif olacak.