Rus menşeili şirket Yandex’in iOS ve Android platformlarında Yandex Navigasyon, Yandex Tarayıcı ve Yandex Haritalar gibi birkaç kullanışlı uygulaması bulunuyor. Bu liste içeriğimizde tüm kullanışlı Yandex uygulamalarını ve rakiplerinden nelerinin eksik, nelerinin fazla olduğunu listeledik.

Google'ın Rusya merkezli rakibi Yandex, aslında 1997 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Ayrıca menşei olan ülke Rusya'nın da en çok kullanılan arama motoru. Şirketin Google ile rekabet ettiği tek konu ise elbette arama motoru değil.

Günümüzde halka mal olmuş bir işletim sistemi olan Android ve iPhone'lara özel iOS'da pek çok Yandex mobil uygulaması var. Eğer Google uygulamalarına alternatif arıyorsanız, Yandex'in uygulamalarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yandex’in Google alternatifi olan mobil uygulamaları:

Yandex Navigasyon

Yandex.Disk

Yandex Tarayıcı

Yandex Çeviri

Yandex Haritalar

Yandex.Mail

Yandex.Toloka

Yandex Navigasyon

İndirme sayısı: 50.000.000+

50.000.000+ Puanı: 4,3 yıldız

4,3 yıldız Boyutu: 95 MB

Android ve iOS telefon ve tabletler için tasarlanmış Yandex Navigasyon uygulaması kullanıcı verilerine dayanan, en güncel trafik bilgisine sahip ücretsiz navigasyon ve harita uygulamasıdır. Canlı trafik haritası ile sürücülere bilgi sağlayan uygulamanın rakiplerinden en büyük farkı ise kullanıcıların uygulama içerisinde birbirleri ile iletişim içerisinde olabilmeleri. Örneğin bir kullanıcı yolun üzerinde kaza olduğunu paylaşınca o yoldaki diğer Yandex Navigasyon kullanıcıları bunu görebiliyor.

Yandex Navigasyon indir:

Yandex Navigasyon APK indir:

Yandex.Disk:

İndirme sayısı: 10.000.000+

10.000.000+ Puanı: 4,8 yıldız

4,8 yıldız Boyutu: 23 MB

İnternet bağlantısı olan her yerden fotoğraflarınıza, videolarınıza ve diğer dosyalarınıza kolayca erişmenizi sağlayan bir servis olan Yandex.Disk uygulamasını cep telefonunuza indirerek, dosyalarınız ile dilediğiniz an çalışmaya devam edebilme imkânınız oluyor. Uygulamanın en iyi 10 GB’a kadar ücretsiz bulut depolama alanına sahip olmanız. Dosyalarınızı paylaşmak istediğinizde de mobil verinizi harcamadan sadece bağlantıyı göndererek bunu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yandex.Disk indir:

Yandex.Disk APK:

Yandex Tarayıcı:

İndirme sayısı: 100.000.000+

100.000.000+ Puanı: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Boyutu: 63 MB

Yandex Tarayıcı, kullanıcılara düşük veri harcayarak internette gezinme imkanı sunuyor. Turbo modu adı verilen mod ile sık gezindiğiniz sayfaları önbelleğe alarak o sayfaları daha hızlı yükleyebiliyor ve daha az veri harcıyorsunuz. Ayrıca uygulamada Chrome’a nazaran eklentiler ile reklam engelleme imkanı bulunuyor. Ek olarak, topluma açık Wi-Fi kullanırken uygulamadaki dahili VPN ile korunmuş oluyorsunuz.

Yandex Tarayıcı indir:

Yandex Tarayıcı APK:

Yandex.Çeviri:

İndirme sayısı: 10.000.000+

10.000.000+ Puanı: 4,4 yıldız

4,4 yıldız Boyutu: 15 MB

Çevrimiçi modunda 80’den fazla dilde çeviri imkanı sunan Yandex Çeviri uygulamasında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerini internet bağlantısı olmadan da çevirebiliyorsunuz. İnternete bağlıyken, bir fotoğraf çekip fotoğraftaki yazıları direkt olarak çevirebiliyorsunuz. Bu özellik sadece Türkçe, İngilizce, Almanca, Çekçe, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça ve Ukraynaca dilleri için kullanıma açık.

Yandex.Çeviri indir:

Yandex.Çeviri APK:

Yandex Haritalar:

İndirme sayısı: 10.000.000+

10.000.000+ Puanı: 4,3 yıldız

4,3 yıldız Boyutu: 43 MB

Yandex Navigasyon’dan ayrı olarak Yandex Haritalar uygulaması, daha genel bir GPS uygulaması. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki kurumların, restoranların ve topluma açık alanların bilgilerini görebildiğiniz, toplu taşıma bilgilerine erişebildiğiniz ve bunları çevrimiçi yapabildiğiniz Yandex Haritalar uygulamasında sesli navigasyon seçeneği de bulunmakta. Üstelik çevrimdışı kullanmak için indirdiğiniz haritaların boyutları da oldukça makul, örneğin İstanbul haritası 210 MB.

Yandex Haritalar APK:

Yandex.Mail:

İndirme sayısı: 10.000.000+

10.000.000+ Puanı: 4,7 yıldız

4,7 yıldız Boyutu: 12 MB

Klasik bir e-posta uygulaması olan Yandex.Mail’i diğer e-posta uygulamalarından ayıran fazla bir şey yok. Tek ayırıcı özelliği uygulamanın mobil cihazlar için özel optimize edilmiş olması, bu sayede diğer uygulamalara nazaran biraz daha hızlı çalışıyor. Bir diğer güzelliği ise uygulamanın karanlık mod desteği sunması.

Yandex.Mail APK:

Yandex Toloka:

Yandex'in Google Ödüllü Anketler'e rakip olarak sunduğu Toloka isimli uygulama, mobil cihazlarınız için verilen görevleri yerine getirince az da olsa para ödülü veriyor. Para ödüllerini belirli bir bakiyeye ulaşınca kullanabiliyorsunuz. Yandex, bu uygulamayı genelde harita ve navigasyon hizmetlerinin becerilerini artırmak için kullanıyor.

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