Yandex Navigasyon İnternetsiz Nasıl Kullanılır?

Navigasyon denilince akıllara gelen uygulamalardan biri de Yandex Navigasyon. Uygulamayı özel kılan şeylerden biri ise internetsiz kullanılabilmesi. Biz de Yandex Navigasyon’u internetsiz nasıl kullanabileceğinizi ve indirme yöntemlerini açıkladık.

Navigasyonlar artık hayatımızın çok önemli bir parçası. Şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda birçok kez gitmek istediğimiz yerleri elimizle koymuş gibi bulmamızı sağlıyor. Yandex Navigasyon gibi uygulamalarda trafik durumu ve hatta yol bilgileri bile kullanıcılarla paylaşılıyor. Araba yolculukları dışında da kullandığımız bu navigasyon uygulamaları yolculuklarımızı fazlasıyla kolaylaştırıyor.

Bu uygulamaları kullanmak için internet bağlantısına ihtiyacınız var. Yandex Navigasyon ise tüm hizmeti internet olmadan da kullanmanızı sağlıyor. Çevrimdışı mod ile hazırda yüklenmiş harita üzerinden yeni bir rota oluşturulabiliyor ve yoldan sapma olursa uygulamada yine aynı harita üzerinde yeni bir rota oluşturuyor. İnternet bağlantısı geldikten sonra da uygulama otomatik kontrol sağlıyor.

Yandex Navigasyon nasıl indirilir? (Android - iOS)

Navigasyon uygulamaları arasında en popülerlerinden biri olan uygulama 50 milyondan fazla indirildi. 1 milyonun üzerinde değerlendirme ile 4,3 puana ulaştığını görüyoruz. Popülerliğine ve kullanıcı yorumlarına bakıldığında başarılı bir uygulama olduğu söylenebilir. İnternetsiz kullanma ihtimali de oldukça iyi bir seçenek. Siz de uygulamayı indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Yandex Navigasyon indir:

Yandex Navigasyon APK indir:

Yandex Navigasyon internetsiz nasıl çalışıyor?

Eğer gerekli ayarları yaparsanız Yandex Naviyasyon, internet bağlantısının zayıf olduğu veya kesildiği yerlerde çevrimdışı mod otomatik olarak devreye giriyor. Örneğin bir dağ yolundayken, otoparktayken veya sinyalin çok az olduğu yerlerdeyken siz hiçbir şey yapmadan uygulama otomatik olarak çevrimdışı moda geçiyor. Ancak yine de dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var.

Öncelikli olarak uygulamayı ilk kez indirdikten sonra haritayı da indirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde uygulama hafızasında harita olmadığı herhangi bir rota oluşturamaz. Bunun dışında uygulamaya gelen güncellemeleri de düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Yollardaki değişiklikler, kapanan yollar veya farklı senaryolarda sorun yaşamamak için bu iki adımı da mutlaka yapmalısınız.

Uygulamanın çevrimdışı çalışma prensibi de oldukça basit. İndirilen harita uygulamanın hafızasında kalıyor. Bir rota belirledikten sonra internet bağlantısı koparsa veya sinyal çok fazla azalırsa uygulama çevrimdışı moda geçiyor ve belirlenen rota üzerinde sizi yönlendirmeye devam ediyor. Bu sırada yoldan çıkarsanız, farklı bir yola girerseniz yine hafızadaki haritadan yeni bir rota oluşturuyor.

İnternet bağlantısı geri geldikten sonra Yandex Navigasyon uygulamasının yaptığı ilk iş rotanın doğru olup olmadığını kontrol etmek. Eğer rota doğruysa aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bunun dışında eğer çevrimdışı moddayken oluşturulan rotadan daha kısa bir yol varsa, bunu algılayıp sizi o yola doğru yönlendiriyor. Yani uygulamayı internetsiz kullanmak gayet basit.

Bu noktada tek dikkat etmemiz gereken yukarıda da bahsettiğimiz gibi haritayı önceden indirmek ve uygulama güncellemelerini düzenli olarak gerçekleştirmek. Ayrıca çevrimdışı moddayken trafik kuralları, trafik durumu ve kameraların bilgileri olmadan rota oluşturuluyor. Yolda giderken sürekli dikkatli olmakta ve yol kenarındaki tabelaları takip etmenizde fayda var.

Yandex Navigasyon çevrimdışı haritalar nasıl indirilir?

Uygulamayı açın,

Menü simgesine dokunun,

Haritaları indir sekmesine dokunun,

Haritasını indirmek istediğiniz şehri seçin.

İndir seçeneğine dokunun.

Bulunduğunuz ilin haritasını indirmek için internet bağlantınızın olduğu bir anda önce uygulamayı açıyoruz. Ardından yukarıdaki adımları tek tek takip ederek haritaları indirebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey ise haritaların güncel olması. Bunun için uygulama ayarlarından otomatik güncellemeyi aktif hale getirmeniz gerekiyor. İnternete bağlı olduğunuzda güncellemeler otomatik yapılacak.

Yönlendirme sesi çalışmıyorsa ne yapılır?

Yandex Navigasyon harita ayarlarından sonra yola çıktınız ama sesli yönlendirme yok. Çoğu kullanıcı bunun uygulama hatası olduğunu düşünüp, silip tekrar yüklemeyi deniyor. Eğer navigasyon sesi yoksa uygulama ayarları içerisinden açabiliyorsunuz. Öncelikle Ayarlar bölümüne giriyoruz, ardından Seslendirme sekmesinden sesi seçiyoruz ve ses indiriyoruz. Bu işlemden sonra sesin çıkması gerekiyor.

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra hâlâ ses alamıyorsanız bu sefer farklı bir adımı takip etmemiz gerekiyor. Uygulamaya girdikten sonra Ayarlar, Gelişmiş ayarlar, Ses ve bildirimler, Dil öğesini seçin kısmından Türkçe’yi seçmemiz gerek. Bu adımı tamamladıktan sonra artık ses alabiliyor olmanız gerekiyor. Navigasyon sesli yönlendirmesini kapatmak için yine aynı adımları izleyebilirsiniz.

Yandex Navigasyon bilgisayara nasıl indirilir?

İnternet gerektirmeyen ücretsiz navigasyon uygulamasının şu an için PC versiyonu bulunmuyor. Bu nedenle eğer yolda giderken dizüstü bilgisayarlarınızdan kullanmak isterseniz ekstra bir program indirmeniz gerekiyor. Emülatör ismi verilen bu programlar ile mobil uygulamaları bilgisayardan kullanabiliyorsunuz. Ancak yine de konum bilgilerinin güvenliği açısından pek tavsiye etmiyoruz.

Popüler navigasyon uygulamaları arasında yer alan Yandex Navigasyon, internet gerektirmemesi ve kolay kullanımı ile ön plana çıkıyor. İnternete ihtiyaç duymadan her an navigasyon çalışıyor. Kimi zaman kullanıcıların komik yazışmalarıyla da gündeme gelen uygulamayı internetsiz anlattığımız adımları takip ederek kullanabilirsiniz. Bir sorun yaşamamak için uygulamayı güncel tutmayı unutmayın.