Yandex Maps'e gelen yeni güncelleme ile birlikte artık yola çıkmadan yolculuğunuz boyunca ödemenizi gerektirecek ücretler uygulamada yer alacak.

Yandex Maps, sürücüler için hayatı kolaylaştıran yapay zekâ destekli yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Artık kullanıcılar rota oluştururken güzergâhtaki ücretli geçişleri ve bu geçişlerin maliyetlerini önceden görebilecek. Böylece hem yolculuk bütçesi daha yola çıkmadan planlanabilecek hem de ücretsiz alternatif yollar tercih edilebilecek.

Yeni sistem, oluşturulan rotada ücretli yolları açık şekilde işaretliyor ve binek araçlar için geçerli olan geçiş ücretlerini de uygulama üzerinden doğrudan gösteriyor. Hesaplamalar sadece seçilen güzergâhtaki ücretli yolları kapsıyor. Örneğin İstanbul Avrupa Yakası’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden bir kişi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki geçiş ücretlerini detaylı biçimde inceleyebiliyor.

Yandex Maps'in yeni özelliği böyle görünüyor:

Bu özellik Yandex Maps ve Yandex Navi’nin iOS ve Android sürümlerinde aktif hâle getirilmiş durumda ancak güncellemenin sunduğu yenilikler sadece bu kadarla sınırlı değil.

Yandex’in uygulamaları artık hız sınırı aşıldığında sesli uyarı vererek güvenliği artırıyor, kötü yol koşullarına sahip güzergâhları dışarıda bırakabiliyor ve çevrim dışı harita indirerek internet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde bile kullanıcıya yön bulma olanağı tanıyor. Ayrıca kapalı yollarla ilgili tarih ve saat bilgileri de paylaşılabiliyor, böylece sürücüler rotalarını önceden yeniden planlayabiliyor.

Peki siz gelen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.