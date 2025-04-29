Yandex Search Türkiye, yerel medya kuruluşlarına yönelik yeni bir yayıncı programı başlattı. Bu program, medya kuruluşlarına alternatif bir trafik kaynağı sunmayı ve içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Yandex Search Türkiye, yerel medya kuruluşlarını dijitalde daha görünür kılmak amacıyla başlattığı ''Yandex Publisher Programı'' isimli yeni yayıncı programını başlattı. Program, ''Yandex Gündem'' ile medya organlarına alternatif bir trafik kaynağı sunarken, içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu yeni sistemle birlikte, yayıncılar sadece içeriklerini sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda performans analizi yapabiliyor, yapay zeka destekli araçlardan faydalanabiliyor ve önümüzdeki dönemde gelir paylaşımı modeliyle kazanç elde etme potansiyeline sahip oluyor.

Yandex Gündem neler sunacak?

Yapay zeka destekli bir haber akışı olan "Gündem", yayıncıların görünürlüklerini artırabilecekleri ek bir kanal ve hedef kitlelerine ulaşabilecekleri alternatif bir trafik kaynağı sunuyor.

Yandex Gündem'deki her içerik, yayıncının orijinal kaynağına referans vererek içerik mülkiyetini destekliyor. Yayıncıların içeriklerine arama sonuçları da dahil olmak üzere Yandex ekosistemindeki birden fazla temas noktasından erişilebiliyor. Bu sayede, içeriğin anlık keşfedilme olasılığı artırılırken uzun vadeli performansı da destekleniyor.

Yayıncılar, 31 Mayıs'tan itibaren Yandex Gündem üzerinden içeriklerini son kullanıcılara ulaştırabilecek.

Yazeka ile içerik üretimine destek verilecek

Yandex'in yapay zeka destekli arama motoru Yazeka, SEO optimizasyonlu içerik üretimini kolaylaştırırken özel bir arayüzle içerik üzerinde her yönüyle tam kontrol imkanı da sağlıyor. Yazeka, mevcut arama trendlerine bağlı olarak ilgi çekici başlıklar, sürükleyici metinler ve destekleyici görseller oluşturarak canlı sorgulara uygun içerikleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarabiliyor.

Yayıncıların kendi web siteleriyle entegrasyonu da destekleyen Yazeka'nın özellikleri farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor. Yayıncılar ayrıca görünürlüğü, tıklamaları ve Yandex Arama'daki performanslarını takip edebilecekleri araçlara ücretsiz erişerek içeriklerini optimize edebiliyor ve veri odaklı kararlar alabiliyor.

Şirketin bir diğer güçlü aracı da televizyon ve radyo yayınları için geliştirilen "Medya için Yandex". Bu araç, kullanıcıların aramalarına bağlı olarak trend konularda gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor. TV ve radyo yayıncılarının hedef kitlelerinin ilgi alanlarına özel oluşturulmuş, sunuma hazır metinlerle yepyeni bir dağıtım yolu açılıyor.

Bu noktada, niteliği niceliğin önüne koyan ve şeffaflığa büyük önem veren Yandex Türkiye, yayıncılara ait içerikleri manipüle etmeden, tarafsız bir yaklaşımla gerçek zamanlı kullanıcı sorgularını yansıtıyor.

Yeni bir gelir modeli

Türkiye'deki arama trafiğinden gelir elde etmeyen Yandex, 2025'in sonuna doğru gelir paylaşımı planını duyurmayı planlıyor. Yandex Gündem'in trafiği arttıkça yayıncıların içeriklerine yönelik talep ve gösterimler de artacak. Böylece, ileride elde edilecek gelirin de temelleri atılmış oluyor.

Yandex Türkiye Yayıncı Programı yapay zeka destekli arama çağında yerel medyayı destekleyen, içerik mülkiyetine saygı duyan ve bağlamsal olarak alakalı içeriklerin keşfedilmesine yardımcı olan, sürdürülebilir bir dijital ekosistem inşa etmeye yönelik uzun vadeli bir süreci temsil ediyor. Program büyüdükçe yayıncılara yönelik gelir fırsatları da artacak, içeriklerin ürettiği trafikle doğrudan bağlantılı gelir paylaşılacak.

Yeni program halihazırda beta sürümünde kullanılabiliyor. Programa ilk katılan iş ortakları içeriklerin görünürlüğü, takip kolaylığı ve faydalı geliştirmeler gibi konularda bu girişimin ileriki aşamalarında kritik rol oynayacak.