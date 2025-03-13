Avustralya'da kalp yetmezliği hastası bir kişi, tamamen yapay bir kalple 100 gün boyunca hayatta kalarak tıp tarihinde bir ilke imza attı.

Avustralya'da kalp yetmezliği teşhisi konan bir hasta, tamamen yapay bir kalple tam 100 gün hayatta kaldı. Bu süreç sonunda donör kalp nakli yapılan hasta, dünya tıp tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Böylece tıp tarihinde yepyeni bir sayfa açılmış oldu.

Avustralya'nın Güney Galler bölgesinde yaşayan 40'lı yaşlarındaki bir erkek hasta, BiVACOR yapay kalp implantını alan ilk Avustralyalı oldu. 22 Kasım'da Sydney'deki St Vincent’s Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyat, altı saat sürdü. Daha önce ABD'de beş farklı hastada kullanılan cihaz, hastalar taburcu edilmeden önce donör kalp nakli ile değiştirildi. Ancak Avustralyalı hasta, hastaneden tamamen yapay kalple taburcu edilen ilk kişi oldu.

Donör bekleyen hastalar için yeni bir umut: BiVACOR

BiVACOR, Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirildi ve insan kalbinin yerini tamamen alabilen ilk implant edilebilir döner kan pompası olarak tanımlanıyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan cihaz, sağlıklı bir kalbin kan akışını taklit edecek şekilde tasarlandı. Şu anda klinik araştırmaların erken aşamalarında olan bu sistem, kalp yetmezliği yaşayan hastalar için donör kalp bulunana kadar bir köprü görevi görmeyi hedefliyor. Uzun vadede ise kalp nakline ihtiyaç duymayan hastalar için bir alternatif olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Her yıl dünya genelinde 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliği ile mücadele ediyor ancak sadece 6.000 kişiye uygun donör bulunarak nakil gerçekleştirilebiliyor. Avustralya hükümeti, bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla BiVACOR'un geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

Prof. Chris Hayward, BiVACOR’un kalp nakli süreçlerini önemli ölçüde değiştirebileceğini belirtirken, Prof. David Colquhoun ise bu teknolojinin hala gelişim aşamasında olduğunu ve gerçek bir kalbin dayanıklılığına ulaşabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yapay kalp implantı, Monash Üniversitesi liderliğindeki Yapay Kalp Sınırları Programı kapsamında test edilen üç ana cihazdan biri olarak değerlendiriliyor.