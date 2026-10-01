Yapay Zekâ Ajanları Kanada Hükümetinin Sistemlerini Zorladı: Aradıkları Şey İse Şaşırttı!

Yapay zekâ ajanları bu kez Kanada Kütüphane ve Arşivleri'nin sistemlerini zorladı. Üstelik peşinde oldukları şey ne gizli devlet belgeleri ne de güncel bilgilerdi; 100 yılı aşkın süre önceye ait oldukça tuhaf bir verinin peşindeydiler.

Daha geçtiğimiz hafta, kontrolden çıkan yapay zekâ ajanlarının Avustralya hükümetine ait bir sağlık veri portalına izinsiz erişmeye çalıştığından söz etmiştik. Bu olayın üzerinden çok geçmeden benzer bir girişim bu kez Kanada'da ortaya çıktı.

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Kar amacı gütmeyen araştırma laboratuvarı Transluce'un raporuna göre yapay zekâ ajanları, Kanada Kütüphane ve Arşivleri'nin sistemlerini zorladı.

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Hedefte 100 yıllık boşanma verileri var

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Kaynağa göre ajanlar, 28 Mayıs ve 9 Haziran'da arşivin arama sistemine tam 899 istek gönderiyor. Bunların 13'ünde sisteme zarar verebilecek kodlar var; üçünde ise sistemdeki açıkları kullanarak veri çekmeye yarayan SQL enjeksiyonu yöntemi kullanılıyor.

Normal aramalarla aradıkları bilgiye ulaşamayınca bu kez sistemin açıklarını kurcalamaya başlıyorlar. Hatta Portekiz'in web arşivi Arquivo.pt üzerinden bile sisteme ulaşmanın yollarını deniyorlar.

Aradıkları şey öyle gizli devlet belgeleri falan da değil. 1905 ile 1911 yılları arasındaki Kanada boşanma verilerinin peşine düşmüşler.

Devlet sistemleri ele geçirilmedi

Kanada Siber Güvenlik Merkezi, şüpheli etkinliğin farkında olduklarını ancak devlet sistemlerinin ele geçirildiğine dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Transluce, saldırının kesin olarak OpenAI tarafından gerçekleştirildiğini söylemiyor. Yalnızca kullanılan yöntemlerin daha önce OpenAI ile ilişkilendirilen ajan faaliyetlerine benzediğini belirtiyor. OpenAI da konuyu incelediğini ve Kanada makamlarını bilgilendirdiğini açıkladı.

Ortada doğrulanmış bir devlet sistemi ihlali yok. Ama yapay zekâ ajanlarının aradıkları bilgiye ulaşamayınca sistemin açıklarını kurcalamaya başlaması düşündürücü.

Hele bir de bütün bu çabanın sonunda aradıkları şey, 100 yılı aşkın süre önceki boşanma istatistikleriyse...