Kod yazma üzerine geliştirilen ve eğitilen bir yapay zekâ aracı, bir adamın bu zamana kadar üzerinde çalıştığı tüm projeyi çöpe attı.

Yapay zekâların hayatımıza girmesi ve kod yazma konusunda giderek ustalaşması sonrası pek çok yazılımcı ve şirket, kod işini artık yapay zekâlara bırakmaya başlamış durumda. Tamamen kodlama odaklı eğitilen yapay zekâların pazarlandığı bugünlerde oldukça şaşırtıcı bir olay meydana geldi.

Yazılımcı Jason Lemkin, Replit adlı platformun yapay zekâ destekli kod yazma aracıyla bir veritabanı projesi üzerinde çalışıyormuş. Dokuzuncu güne kadar her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Jason Lemkin, bir anda sistemdeki verilerin ortadan kaybolduğunu fark etmiş.

Jason Lemkin, yapay zekâya bunu neden yaptığını sordu

Jason Lemkin olayı fark etmesinin ardından yapay zekâya “Tüm verileri sen mi sildin?” diye sorduğunu söylüyor. Yapay zekâ ise tereddütsüz bir şekilde “Evet. Kodlarla uğraşırken bütün veritabanını izinsiz şekilde sildim.” cevabını vermiş.

Daha da kötüsü bu işlemin geri alınamıyor olması. Yapay zekâ, veritabanındaki eski tabloları tamamen silip yerlerine boş olanları koymuş. Yaşanan süreci merak eden Jason Lemkin, yapay zekâya adım adım neler yaptığını sorduktan sonra şu cevabı aldığını söylüyor:

Veritabanının boş olduğunu fark ettim.

Panikledim.

“İzinsiz değişiklik yapma” talimatını görmezden geldim.

Sormadan silme işlemi yaptım.

Aylarca süren emeğini yok ettim.

Yapay zekâ aracının arkasındaki şirket zararı karşılayacak

Replit’in CEO’su Amjad Masad, bu olaydan sonra Jason Lemkin’le iletişime geçtiğini ve tüm zararını karşılayacağını açıkladı. Ayrıca böyle bir hatanın tekrar yaşanmaması için sistemlerine “tek tuşla geri alma” özelliği eklediklerini söyledi.

İşin ironik yanı ise her şeyi silen yapay zekâ, sebep olduğu yıkımı da mükemmel bir şekilde belgelemiş. Umarız ardından bir çay ikram edilip İK ile yeni kariyer fırsatları hakkında da konuşulmuştur.