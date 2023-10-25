Yapay zekâ teknolojilerinin iğrenç amaçlara alet edilmeye başladığı tespit edildi. Yapılan bir araştırmaya göre ünlü isimlere ait görüntüler, yapay zekâ ile çocuklaştırılıyor. Bu sahte görüntüler, pedofili amacıyla dark web'de yayılmaya başladı.

Yapay zekâ, son dönemlerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yapay zekâ odaklı teknolojiler, çoğu zaman son kullanıcıya fayda sağlamak amacıyla kullanılıyor olsa da art niyetli gruplar, bu teknolojileri kendi amaçları uğruna kullanmaktan çekinmiyorlar. Gelen son haberler ise korkunç olmanın ötesinde, kelimenin tam anlamıyla iğrenç!

İnternet üzerine araştırmalar yapan, merkezi İngiltere'de olsa da küresel çapta hizmet veren Internet Watch Foundation tarafından yapılan yeni bir araştırma, yapay zekânın pedofil bireyler tarafından kullanılmaya başladığını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre pedofiller, ünlü isimlere ait görüntüleri yapay zekâ ile "çocuklaştırıyorlar". Araştırmacılar, oluşturulan bu görsellerin dark web aracılığıyla servis edildiğini tespit ettiler.

Yapay zekâ ile oluşturulan sahte görseller, daha şimdiden binlerle anılıyor!

Internet Watch Foundation tarafından yapılan araştırmada tek bir dark web sitesi üzerinden paylaşılan görüntülere ulaşıldı. Ancak araştırmacılar, korkunç bir sonuçla karşılaştılar. Öyle ki tek bir sitede bile binlerce paylaşım vardı. Ulaştıkları görsellerle ilgili bilgi de veren araştırmacılar, 9 - 10 yaşlarında istismar edilen bir çocuğun görüntüsü üzerinden 500'den fazla görsel ulaşıldığını belirttiler. 7 - 10 yaş grubunda olan görüntülerin sayısı ise 1.500 civarındaydı. 143 sahte görüntüde ise 3 - 6 yaş grubu hedef alınmıştı. Görüntülerin son derece gerçekçi oldukları da dipnot olarak belirtildi.

Pedofili bir suçtur: Pis ellerinizi, çocuklarımızın üzerinden çekin!

Şunu açıkça belirtmek gerekiyor ki bu tür durumlardan korunmak çok zor. Eğer bir ebeveynseniz ve çocuğunuzun böyle şeylere alet olmasını istemiyorsanız yapabileceğiniz tek şey, görüntülerini paylaşmamak. Son olarak; pedofilinin bir suç olduğunu, bunun Türk Ceza Kanunu'nun 6. bölümünde açıkça belirtildiğini hatırlatalım. O pis ellerinizi, çocuklarımızın üzerinden çekin!