Türkiye Büyük Millet Meclisi ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü Tutanak Bilgi Sistemi Projesi'ne göre yapay zekâ, milletvekillerinin mecliste yapacağı konuşmalarda sesini tanıyarak konuşmalarını yazıya dökecek.

Mecliste yapılan her konuşma, her komisyon oturumu resmi olarak kayıtlara da geçirilir. Bu kayıtları tutan kişiler olan stenograflar yakın zamanda yapay zekadan destek görmeye başlayacak. TBMM ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen Tutanak Bilgi Sistemi Projesi devreye girdiğinde yapay zekâ, konuşmacıları tanıyacak ve sözlerini yazıya dökecek.

Konuyla iligli açıklamalarda bulunan TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, biriminde 99 stenograf bulunduğunu ifade etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından beri meclis kayıtları tutulduğunu belirten Çevik, Meclis'in 27. döneminde toplamda 1073 toplantıda yer aldıklarını ve toplamda 312 bin 402 sayfa tutanak tutulduğunu ifade etti. Yapılan çalışmaların süresi toplamda 8 bin 974 saat 44 dakika tutuyor.

Yapay zekâ ile konuşmalar yazıya dökülecek

Yaklaşık 1,5 yıldır süren bir proje olan Tutanak Bilgi Sistemi Projesi hakkında da bilgi veren Çevik, "Tutanak Bilgi Sistemi'nde, konuşmacı konuştuktan sonra stenograflarımız artık uzman stenograf gibi çalışacak, yazıya dökülmüş metni kontrol edecek. Bizdeki kontroller her zaman çok fazladır. Sonra bilgisayar üzerinden uzmanımız kontrol edecek, sonra başkan yardımcımız. Birleştirme işlemini artık memurumuz yapmayacak. O, ortak kelimeyi bulup birleştirecek. Bu sistem, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi. Buradaki yapay zekâ konuşmayı yazıya dökecek ve konuşmacıyı tanıyacak. Bir vekilimiz çıkıp konuştuğunda onun ismini açacak, sesini tanıyacak, konuşmasını da devamında yazacak. Diğer yaptığımız bütün işleri de bu sistemle gerçekleştireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tartışmaları algılamakta yapay zekanın yeterli olmadığını söyleyen Çevik, bu noktada insan stenoların hizmetlerine ihtiyaç duyulmaya devam edeceğini belirtti. Stenograflar, özel bir klavye kullanarak sözcükleri gerçek zamanlı şekilde yazıya döküyor.