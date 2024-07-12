İlkbaharda Yemyeşil Olan Yaprakların Sonbaharda Sarıya Dönmesinin Nedeni Tam Olarak Ne?

2 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Sonbaharın geldiğinin habercisi olan sararmış yapraklar, birkaç hafta öncesine kadar yemyeşil oluyorlar. Aradan geçen kısacık sürede nasıl hemen sararabiliyorlar?

Ağaçlar da tıpkı bazı hayvanlar gibi kış ayında dinlenmeye geçiyor. Hâliyle yapraklarının da solması böyle bir durumda kaçınılmaz.

Bu doğa olayıyla ilgili sizin için bulduğumuz birkaç teori var.

Sonbaharın gelmesiyle doğada da büyülü olaylar gerçekleşiyor.

ağaç

Günlerin kısalmasıyla kışın geldiğini, yaprakların artık eski canlı renklerini bir kenara bıraktığını görüyoruz. Bu olayla ilgili teorilerden birisi yapraklardaki kimyasal değişimin etkilenmesi.

Güneş ışığı azaldıkça, bitkilerin fotosentez faaliyetleri de yavaşlar. Klorofil pigmenti azalırken yapraklarda daha önce gizli olan antosiyanin pigmenti belirmeye başlıyor. Bu değişim, yeşil yaprakların yerini kırmızı, sarı ve turuncu tonlarının almasına neden oluyor.

ABD Ulusal Orman Servisi'nin gözlemleri de soğuk gecelerin yaprak damarlarının kapanmasına yol açarak bu renk değişimini tetiklediğini ortaya koyuyor.

Yüksek rakımlı bölgelerdeki ağaçların daha hızlı renk değiştirmesi ise bu sürecin sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlere bağlı olarak nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Konuyla ilgili bir araştırma da yaprakların renk değiştirmesinin altında böceklere karşı bir savunma mekanizmasının yattığını gösteriyor. Böcekler, sıcak ağaçların gövdelerinde kışı geçirdikleri için yapraklardaki aminoasitlere çekiliyorlar.

Sonbaharda ise bu aminoasitlerin ağacı böceklerden korumak için dallara ve gövdeye doğru gittiği söyleniyor. Bizim büyülenerek baktığımız bu manzara, aslında bir evrimsel süreci gösteriyormuş.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Yapraklar Neden Mavi, Kırmızı veya Mor Değil de Yeşildir? (Hayati Bir Nedeni Var!)
İLGİLİ HABER

Yapraklar Nasıl Oluyor da Koskoca Trenlerin Rötar Yapmasına Sebep Oluyor? Evet, Yanlış Duymadınız!

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler